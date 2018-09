¿Quién es Asia Argento?: Actriz, directora y activista de #MeToo acusada de abusar de un menor

La italiana Asia Argento debutó como directora en 2000 con la película 'Scarlet Diva', que también protagonizó. Durante la filmación tenía 24 años, la misma edad que la heroína principal... y ese no fue el único dato autobiográfico. En realidad, se interpretó a sí misma: una joven pero muy popular actriz italiana que se mueve por diferentes capitales europeas y Los Ángeles (California, Estados Unidos) entre rodajes, premios, entrevistas, drogas y sexo casual.

En una de sus escenas más grotescas, se encuentra con un famoso productor de Hollywood en el ascensor de un hotel que la invita a su habitación. Quiere ser directora y ese hombre está listo para leer su guión pero, en mitad de la conversación, se retira... y regresa vestido solo con una bata y con un frasco de aceite de masaje.

Años después se conoció que esa escena estaba basada en hechos reales. En otoño de 2017, decenas de actrices explicaron que habían vivido una situación similar durante la investigación de los medios The New York Times y The New Yorker y, más tarde, en la campaña #MeToo para combatir la violencia y el acoso contra las mujeres.

El magnate de la industria retratado era el fundador de Miramax, Harvey Weinstein, al que denunciaron por acoso y abuso sexual artistas como Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie y la propia Asia Argento, quien pudo escapar en 'Scarlet Diva', pero no en la vida real. Esta cineasta italiana explicó a Jezebel que "al parecer, tuvieron que pasar 20 años para que la película sea relevante, pero me alegro de que haya sido así".

Infancia en 'la familia Addams'

Asia Argento nació en Roma en 1975 y es hija del director de cine de terror Dario Argento y la actriz Daria Nicolodi. "En Italia, la gente sospecha de nosotros. Se preguntan qué tipo de vida llevamos, qué tipo de monstruos somos, como si fuéramos la familia Addams", contó esta mujer al cineasta y periodista canadiense Bruce Labruce.

Esta actriz admitió que su infancia no fue normal, pero solo porque no se sentía feliz debido a que su padre nunca estaba cerca: o se iba a un hotel a escribir guiones o rodaba películas. Su madre también estaba muy ocupada con el trabajo y, a menudo, desaparecía durante meses para participar en proyectos teatrales.

Cuando tenía nueve años comenzó a actuar para ganarse la atención de sus padres. Dario Argento no creía en su talento hasta que apareció en la película de Michele Placido 'Le amiche del cuore' ("Los amigos del corazón", en italiano) a los 16 años. Después de eso, su padre le asignó papeles 'problemáticos' en sus filmes: una paciente psiquiátrica enferma de anorexia, una joven violada por su amante obsesionado, la víctima de un vampiro, etc.

Mujer fatal

De ofrecer una imagen de niña extraña o traumatizada, Asia Argento adquirió de modo gradual el papel de mujer fatal metida en problemas o al borde de un ataque de nervios gracias a su participación en películas de directores europeos y estadounidenses como Abel Ferrara, Olivier Assayas, Bertrand Bonello, Catherine Breillat, Gus Van Sant o Sofia Coppola.

En 2002, se convirtió en una actriz comercial de Hollywood tras aparecer en la película de acción 'XXX'. "Actué en 60 películas, pero estaba aburrida. Una de las razones por las que renuncié a la actuación fue por el ideal femenino vigente", aseveró en una entrevista con la revista Vanity Fair en 2014.

Después de su estreno tras las cámaras, Argento rodó una decena de cortometrajes, el videoclip de la canción 'S(aint)' de Marilyn Manson y dos películas: 'The Heart Is Deceitful Above All Things' ('El corazón es engañoso por sobre todas las cosas') en 2004 e 'Incompresa' ('Malinterpretada') en 2014.

Su primer largometraje se convirtió en su trabajo más sonado como directora de cine. Es una adaptación del libro con el mismo título de JT LeRoy, aparentemente basado en hechos reales, que cuenta la historia de un chico que vive en una familia de acogida y en su vida reaparece su madre biológica, una prostituta y alcohólica interpretada por Argento.

Acusaciones de agresión sexual

De esa película se acordaron muchos el pasado agosto cuando el actor Jimmy Bennett, que desempeño el papel del hijo de Asia Argento, declaró que en 2013 su progenitora en la ficción abusó sexualmente de él en un hotel cuando tenía 17 años. Como el presunto abusado amenazó con demandarla, la italiana le habría pagado 380.000 dólares para evitar un proceso judicial, según informó The New York Times.

En este momento, la acusada ya era una de las principales heroínas del movimiento #MeToo, así que tanto medios de comunicación como usuarios de redes sociales y activistas escribieron que esa supuesta historia repetía casi palabra por palabra el incidente con Weinstein, cuyo abogado acusó a la actriz de hipocresía. Además, fue despedida del jurado del espacio televisivo 'X Factor Italia'.

Anthony Bourdain y Asia Argento posan en un evento en Nueva York (EE.UU.), 12 de abril de 2018 / Brendan McDermid

El 21 de agosto, Argento aseguró que eas acusaciones eran "absolutamente falsas", alegó que nunca había tenido una relación sexual con Bennett y sugirió que el actor tenía dificultades financieras y decidió "aprovecharse de ella". En su relato, indicó que la decisión de pagar a Bennett la tomó quien era su pareja, el chef Anthony Bourdain, que se suicidó el pasado 8 de junio.

La actriz Rose McGowan, que apoyó abiertamente a Asia Argento en el caso de Harvey Weinstein y es una de las personas más activas del #MeToo, anunció que estas acusaciones "le rompieron el corazón" e instó al público a mostrar delicadeza hasta conocer los detalles de los hechos.

Filtraciones de correspondencia personal

La Policía comenzó a investigar el caso y Jimmy Bennett detalló que había guardado silencio durante años porque sentía miedo y vergüenza, pero se decidió a hablar después de que la propia Asia Argento denunciara su situación con Harvey Weinstein.

El 22 de agosto, TMZ publicó capturas de pantalla de mensajes que Asia Argento intercambió con un interlocutor desconocido, al que reconoció que mantuvo relaciones sexuales con Bennett, pero no sabía que en ese momento aún no tenía 18 años. En la conversación aparece una foto de los excompañeros de reparto en la cama y otra imagen con una nota en que el actor le escribió a la acusada: "Te amo con todo mi corazón. Me alegro de que nos volviéramos a encontrar y de que estés en mi vida".

Sorry, this is the real selfie going around from @TMZ and other news sites pic.twitter.com/pIo3agf54S — Fatal Z (@OfficialFatalZ) 28 августа 2018 г.

Eso sucedió "inmediatamente después y me siguió mandando fotos desnudo sin que se lo pidiera hasta dos semanas antes de la carta de su abogado", explicaba Argento. "No me violó, pero estaba en estado de 'shock'" y, después, "dijo que yo era su fantasía sexual desde los 12 años".

El 27 de agosto, Rose McGowan reveló que el colocutor era su antigua pareja, el modelo y activista Rain Dove, que entregó esa información a la Policía. Dos días después, aparecieron los pantallazos y la italiana le llamó "monstruo", pero no ofreció ninguna respuesta pública.

"Asia, eras mi amiga. Te quería. Has gastado y arriesgado mucho al unirte al movimiento #MeToo. Sinceramente, espero que encuentres tu camino en este proceso de rehabilitación y mejora. Cualquiera puede ser mejor, espero que tú también. Haz lo correcto. Sé honesta. Sé justa. Deja que la Justicia siga su curso. Sé la persona que deseas que Harvey hubiera podido ser", escribió McGowan en un comunicado oficial.

Jacopo Landi / www.globallookpress.com

En una conversación anterior con Rain Dove sobre sus relaciones con Jimmy Bennett, Asia Argento escribió: "Si pierdo mi trabajo, iré a África o a los bosques amazónicos. Quiero estar entre el 90 % de las personas del mundo que no han escuchado nada sobre esta mierda".

Finalmente, el pasado 2 de septiembre se supo que el canal de televisión CNN decidió eliminar tres episodios del programa de televisión 'La cocina secreta de Anthony Bourdain' en los que participó la actriz y directora, quien no ha valorado esta medida en público.