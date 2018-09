La Fiscalía británica revela los nombres de dos rusos sospechosos del ataque contra los Skripal

La Fiscalía británica ha revelado los nombres de dos ciudadanos rusos de los que Londres sospecha que pudieron llevar a cabo el ataque contra el exagente doble de Inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia.

Se trata de Alexánder Petrov y Ruslán Boshírov, quienes han sido acusados de conspirar con el fin de matar a los Skripal utilizando la sustancia Novichok.

De acuerdo con la Policía británica, viajaron utilizando pasaportes rusos y llegaron al Reino Unido varios días antes del incidente. El Servicio de Procesamiento de la Corona ha anunciado que tiene suficientes pruebas para acusar a los dos individuos. No obstante, no ha proporcionado más información sobre su identidad.

Reuters

Al mismo tiempo, Neil Basu, comisionado asistente de la Policía Metropolitana, ha afirmado que es probable que los nombres anunciados no sean los verdaderos de los sospechosos, informa The Telegraph.

Basu ha dicho que en la habitación de hotel en la que se hospedaron se encontraron rastros de contaminación de Novichok. Ha precisado que los hombres llegaron al Reino Unido el 2 de marzo y se fueron el 4 del mismo mes.

Se cree que los presuntos atacantes fueron identificados a través de los videos de las cámaras de seguridad, que luego fueron comparados con los datos de control fronterizo.

La justicia británica ha emitido una orden de arresto europea para su detención. Pero las autoridades han anunciado que no pedirán su extradición a Rusia. "No vamos a solicitar a Rusia extraditar a estos hombres, ya que la Constitución rusa no permite la extradición de sus propios ciudadanos", ha explicado Sue Hemming, directora de Servicios Legales del Servicio de Procesamiento de la Corona del Reino Unido.