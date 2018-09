Revelan la causa de la muerte de la vocalista de The Cranberries

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, murió ahogada en la bañera de su habitación en el Hotel Hilton, informa The Telegraph. En aquel momento sufría intoxicación por alcohol.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que su muerte fue un accidente. El cuerpo de la cantante fue encontrado sin vida en la bañera con la nariz y la boca bajo el agua.

Las pruebas de toxicología mostraron que en la sangre de O'Riordan había medicamentos, pero solo en cantidades "terapéuticas", y también 330 mg de alcohol por 100 ml de sangre, lo que supera por cuatro veces el límite permitido para conducir en el Reino Unido (80 mg).

La muerte de la cantante, que falleció en Londres a los 46 años el 15 de enero, ha sido descrita como "ahogamiento por intoxicación con alcohol".

O'Riordan se encontraba en la capital británica en una sesión de grabación. Como voz líder de la banda, lanzó cinco álbumes.

The Cranberries, formada en 1989 en la ciudad irlandesa de Limerick, alcanzó un gran éxito a mediados de la década de 1990 con su álbum debut, 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?', convirtiéndose en una de las agrupaciones más importantes del país y vendiendo millones de álbumes en todo el mundo.