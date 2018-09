FOTOS: Los últimos cazadores de cabezas de una tribu india que se tatuaban para un rito de paso

La singular cultura de la otrora temible tribu al noreste de la India ha sido captada en una serie de fascinantes retratos de sus últimos miembros. Se trata de la tribu de los konyaks, del estado indio de Nagaland, en la frontera con Birmania.

Los konyaks son conocidos por sus tatuajes en el cuerpo y la cara, que originalmente se hacían después de traer como trofeo la cabeza de un enemigo muerto. En su época sangrienta, cada pueblo tenía un lugar destinado a albergar estos cráneos y se esperaba que cada hombre del pueblo contribuyera trayendo cabezas de sus enemigos.

Un integrante de la tribu de avanzada edad sujeta una lanza utilizada anteriormente para cazar a los guerreros enemigos. / Peter Bos

Ahora, los retratos de algunos miembros de la tribu han sido publicados en el libro 'The Konyaks: Last Of The Tattooed Headhunters' ('Los Konyaks: Los últimos de los cazadores de cabezas tatuados') de Phejin Konyak—la bisnieta de un cazador de cabezas prominente de la tribu—, y el fotógrafo neerlandés Peter Bos.

Un hombre con tatuajes faciales y corporales que tradicionalmente se hacían a aquellos que traían la cabeza de algún enemigo / Peter Bos

El libro estudia el concepto del embellecimiento corporal de los konyaks a través de los tatuajes: para los integrantes de esta tribu el cuerpo se entiende como un lienzo artístico, en el que se hacen inscripciones y dibujos como una forma de rito de paso o ciclo vital.

Una mujer con collares tradicionales de la tribu frente a una pared adornada con calaveras de búfalo. / Peter Bos

A través de los retratos de los últimos konyaks, tanto de hombres como de mujeres, el libro recoge las antiguas prácticas de una cultura que está desapareciendo, incluidos los tatuajes y su significado.

Un hombre de la tribu frente a una pared con tallas de madera en forma de animal y címbalos de latón y cobre. / Peter Bos

El libro incluye descripciones e información sobre la caza de cabezas, las prácticas de tatuaje, los motivos que se hayan detrás y las técnicas que se utilizan, así como historias personales.

Dos mujeres sujetan lanzas de tres puntas utilizadas por los miembros de su tribu para cazar y matar a las presas. / Peter Bos

Dos hombres muestran sus tocados tradicionales que habitualmente se decoraban con las cabezas decapitadas de los enemigos. / Peter Bos