Trump afirma que se quedó dormido durante el discurso de Obama

El presidente de EE.UU. ha confesado este viernes que no logró ver hasta el final el discurso de Barack Obama por quedarse dormido.

"Lo siento. Lo vi, pero me quedé dormido. Me parece que [Obama] es muy bueno, muy bueno para dormir", sostuvo Donald Trump cuando los periodistas le preguntaron en la ciudad de Fargo (Dakota del Norte, EE.UU.), donde se encontraba para recaudar fondos, si había seguido el discurso del exmandatario, recoge The Hill.