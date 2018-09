The New York Times: EE.UU. se reunió con militares venezolanos para planear golpe contra Maduro

La administración de Donald Trump habría establecido contacto con militares venezolanos para planear un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

Un artículo publicado este sábado por The New York Times dio la información basado en una entrevista, en carácter de anonimato, con un ex comandante militar venezolano que ha sido "sancionado" por el gobierno estadounidense.

Según el diario, Washington decidió establecer un "canal clandestino" con golpistas, lo que confirmaría las reiteradas denuncias del presidente Maduro sobre la injerencia del gobierno estadounidense para tratar de derrocarlo por una vía violenta.

La Casa Blanca no respondió los cuestionamientos del diario sobre el asunto, pero emitió un comunicado para afirmar que el gobierno estadounidense está dispuesto a establecer un "diálogo con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia" para "traer un cambio positivo a un país que ha sufrido".

El reporte asegura que los funcionarios estadounidenses decidieron al final "no ayudar" a los golpistas porque uno de los que estaba al mando de la operación había sido acusado por Washington de "una amplia gama de crímenes graves".

Más información, en breve