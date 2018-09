Infografía: Las naciones 'más vagas' del mundo (se ha colado un país latinoamericano)

La actividad física de uno de cada cuatro adultos en el mundo es demasiado escasa. Así se desprende de un nuevo estudio realizado por cuatro expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha sido publicado a principios de septiembre en la revista The Lancet Global Health.

Los expertos han utilizado datos de 358 encuestas realizadas en 168 países y tras analizar las respuestas de unos 1,9 millones de encuestados, han llegado a la conclusión de que más de 1.400 millones de adultos en el mundo corren el riesgo de desarrollar enfermedades vinculadas con la falta de ejercicio físico, presentando una situación que tiene que ser tratada "con urgencia".

Los resultados del estudio han mostrado que las naciones 'más vagas' están en Oriente Medio y son Kuwait, Arabia Saudita e Irak, así como Samoa Americana, territorio no incorporado de EE.UU. –en estos cuatro países más de la mitad de los residentes no ejercen suficiente actividad física–, mientras que el país más 'enérgico' es Uganda, donde solo un 5,5 % de la población no es lo suficientemente activo.

En la siguiente infografía se puede ver en qué países en 2016 se observó falta de la actividad física necesaria. Los expertos realizaron los cálculos partiendo de cada región y del nivel de ingresos, por lo cual escogieron a países de distintas zonas de Asia, África, Occidente, América Latina y el Caribe, y Oceanía.

Según recomendaciones de la OMS, cada semana los adultos de 18 a 64 años deberían dedicar como mínimo 75 minutos a la práctica de actividad física aeróbica vigorosa o 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, o bien una combinación equivalente de actividades intensas y moderadas.