El presidente de la CBS, Leslie Moonves, renuncia por un escándalo de abusos sexuales

El director ejecutivo y presidente de la cadena estadounidense CBS, Leslie Moonves, ha renunciado en relación a un escándalo de abusos sexuales, informan medios locales.

Un total de doce mujeres que acusan a Moonves de haber abusado sexualmente de ellas, después de que el pasado mes de julio la revista The New Yorker publicara que el exdirector de la CBS las obligaba a desnudarse y a practicar sexo oral amenazándolas con perjudicar sus carreras profesionales si no accedían a su petición.

A raíz de la publicación, Moonves negó las acusaciones y esgrimió que algunos de los encuentros sexuales fueron consensuados.

Según apuntan medios locales, la cadena estadounidense anunciará la mañana de este lunes quién ocupará su cargo.