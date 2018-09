España: Soraya Sáenz de Santamaría anuncia que abandona la política

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que abandona la política.

En una reunión mantenida a lo largo de la mañana de este lunes, Sáenz de Santamaría ha trasladado a Casado su decisión, adoptada tras una "profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del PP" como para ella misma y su familia, tal como informa Agencia Efe. En el comunicado que la exvicepresidenta entregó al citado medio también ha expresado su gratitud por la "impagable" experiencia vivida en el PP durante 18 años.

Sus mejores deseos para Pablo Casado

Sáenz de Santamaría se ha referido a ese periodo como una etapa "en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles".

"A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza", añadió.

Finalmente, indica que ha transmitido a Casado su mejores deseos de éxito para esta nueva etapa en la andadura del partido.