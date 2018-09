Roban 930.000 dólares en joyas a una princesa saudita en el Hotel Ritz de París

Una princesa saudita ha denunciado que la tarde del pasado 7 de septiembre le robaron joyas por un valor estimado de 930.000 dólares en la habitación del Hotel Ritz de París (Francia) en donde se alojaba, informa la agencia Reuters.

La denunciante, cuya identidad no se ha hecho pública, aseguró a las autoridades francesas que no había guardado sus pertenencias en la caja fuerte de su 'suite', mientras que una fuente de la investigación asegura que la puerta de entrada a esa estancia de lujo no estaba forzada.

Un portavoz del establecimiento se ha abstenido de comentar los detalles del suceso. De confirmarse su veracidad, sería el segundo incidente similar que se produce en ese lugar este año.