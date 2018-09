El triunfo más triste del mundo: La tenista Naomi Osaka explica su reacción tras ganar en EE.UU.

La tenista japonesa Naomi Osaka asegura que se sintió "triste" a pesar de haber ganado el Grand Slam ante su oponente Serena Williams, debido a la polémica que eclipsó el partido.

"Me sentí un poco triste porque no estaba realmente segura de si me abucheaban o si era el resultado que querían", contó la atleta este lunes en un programa de televisivo, refiere NBC.

La japonesa aseguró que no vio la fuerte disputa verbal entre Williams y el árbitro del partido, Carlos Ramos, que resultó en 17.000 dólares en multas para la tenista estadounidense, por lo que se sintió confundida ante los abucheos que escuchó a la hora de la premiación.

La joven de 20 años, que subió al puesto siete del ranking de tenis femenino –nueve lugares por encima de Williams–, no pudo disfrutar las mieles de su triunfo y tuvo la reacción instintiva de pedir disculpas desde el podio.

"Sentí que tenía que disculparme", dijo Osaka, tras recalcar que siempre ha sido admiradora de Williams. En medio del incómodo episodio, que culminó con ambas jugadoras llorando en la ceremonia de premiación, la estadounidense pidió al público que dejara de abuchear.

"Sé que todos la estaban animando y siento que haya terminado así", lamentó Osaka el sábado pasado. Este lunes, la campeona dijo que no ha tenido tiempo de ver las noticias ni evaluar toda la polémica que ocurrió después de su triunfo, pero comentó que lo que le susurró Williams cuando se abrazaron en la ceremonia de premiación la hizo feliz.

Williams perdió los estribos en la final, tras varias advertencias del juez por haber recibido mensajes prohibidos de su entrenador. La estadounidense llamó "ladrón" y "mentiroso" al árbitro y lo acusó de perjudicarla por ser mujer: "Esto no es justo. Esto me lo hacen porque soy mujer". Las constantes protestas de la tenista le costaron una primera penalización de un punto y, después, el juego completo.