Sacerdote jubilado intentó reportar abusos sexuales a un cardenal en EE.UU. pero fue "desestimado"

Un sacerdote católico jubilado de EE.UU. ha denunciado que intentó reportar a la Arquidiócesis de Boston un caso de abuso sexual por parte de otro clérigo, pero fue "desestimado".

Monseñor Kenneth Lasch, de la localidad de Pompton Plains, del estado de Nueva Jersey, ha contado a Boston Globe que a principios de año escribió una carta al arzobispo de Boston, el cardenal Sean P. O'Malley, informándole de que un sacerdote de la Diócesis de Paterson, en Nueva Jersey, presuntamente sedujo a un joven de 18 años de la parroquia de Lasch a mediados de la década de 1980. No obstante, el secretario del cardenal, el padre Robert Kickham, "desestimó" su denuncia.

Según las autoridades de la Arquidiócesis, O'Malley, quien es presidente de la Comisión pontificia para la protección de menores, no vio la carta de Lasch cuando llegó. No obstante, el viernes pasado, la Arquidiócesis de Boston anunció que ahora, el cardenal "revisa todas las cartas que llegan a su despacho que estén relacionadas con la comisión o con los abusos, incluso si los asuntos que tratan están fuera de su autoridad".

El cambio se hizo a raíz de un caso del 2015, cuando el secretario del cardenal no le entregó una carta de un sacerdote de Nueva York sobre los abusos sexuales cometidos por el cardenal Theodore McCarrick, que renunció este julio.

La respuesta de Kickham a aquella carta fue similar a la enviada a Lasch, y afirmaba que la comisión no está facultada para tratar las quejas individuales. En la respuesta a Lasch, el secretario del cardenal afirmó que O'Malley no tenía jurisdicción "sobre ningún asunto" en la Diócesis de Paterson y añadió que el cardenal "no puede atreverse a interceder" ante los jerarcas del Vaticano sobre el caso.

Giro

Aunque O'Malley no tiene autoridad en la Diócesis de Paterson, Lasch ha dicho que esperaba que su posición como asesor papal sobre abusos sexuales pudiera permitirle preguntar sobre una investigación del caso por el Vaticano. Lasch ha dicho que el pasado sábado, O'Malley finalmente reenvió su carta al cardenal Marc Ouellet, el prefecto de la Congregación de los Obispos en Roma.