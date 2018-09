'Gente rota': El argentino que transforma audios de whatsapp en dibujos animados (VIDEOS)

Un audio de whatsapp que retrata una historia real y graciosa se convierte en un dibujo animado. La dinámica parece sencilla, pero a nadie se le había ocurrido hasta que Gabriel Lucero, un dibujante y animador argentino, decidió crear 'Gente Rota'.

Rápidamente sus videos, subidos a Youtube, Instagram y otras redes sociales, alcanzaron masividad. En diálogo con este medio asegura que hoy los audios "llegan por todos lados", aunque tiene una cuenta de correo electrónico a disposición para eso.

Además, sostiene que la idea nació "pura y exclusivamente porque no conseguía escribir un guión que me conformara" y decidió hacerlo como un "ejercicio de animación, para mejorar la técnica".

En este tiempo algunos de sus personajes se han destacado bastante, siendo el caso más reciente el de 'El Fletero', un hombre que opina sobre el desempeño de la selección argentina de fútbol y que tuvo mucha repercusión durante el Mundial de Rusia 2018.

RT: Por lo que sabemos dibujás desde que eras chico. ¿Cómo surgió esto? ¿Estudiaste en algún lado o sos autodidacta?

G.L.: Dibujo desde que tengo memoria. En jardín de infantes llamaba la atención de las maestras y llamaban a mis viejos para avisarles que tenían que mandarme a alguna escuela de dibujo. En esa época no había nada de plata en mi familia así que solo dibujaba por mi cuenta. El 90% de las cosas que aprendí en mi vida, en relación al dibujo y la animación, son aprendidas de manera autodidacta.

RT: ¿Cómo fueron tus comienzos laborales desde el dibujo y el humor? ¿Tuviste que trabajar de otra cosa hasta abrirte camino en lo que te gusta? ¿Hoy podés vivir de dibujar?

G.L.: Trabajé de todo... Empleado de comercio, en Pumper nic, cadete... ¡Lo que venga! Y entre medio de esos trabajos buscaba la forma de poder hacer lo que me gustaba.

Recién hace pocos años conseguí mi primer trabajo estable de dibujante en un empresa de videojuegos para redes sociales. De ahí en más, con altos y bajos, solo vivo del dibujo.

RT: El personaje de Viviana Sarnosa –que hasta tiene su propia cuenta de Twitter– fue el primero que te dio cierta fama y en otras entrevistas decías que ese tipo de humor ya no se puede hacer más... ¿Por qué? ¿Qué ves qué cambió en la sociedad argentina que hoy te impide seguir en esa línea y qué tipo de humor hay que hacer ahora?

G.L.: El humor negro siempre fue muy combatido pero hoy por hoy es casi prohibido. Todos los temas que tocaba con Sarnosa, que es una caricatura de una persona extremadamente amarillista, xenofóbica, homofóbica, racista, etc. hoy no se pueden hacer. El personaje es una parodia y hoy por hoy la gente en las redes se volvió muy literal.

Todo lo que se dice se mira con lupa y se toma en serio, aunque sea un chiste o una sátira y terminas teniendo que dar explicaciones por cada cosa que decis.

RT: Las filtraciones de audios de whatsapp o la viralización de mensajes graciosos es algo que existe hace un tiempo, sin embargo vos lograste darle una vuelta humorística novedosa ¿Cómo nació la idea de hacer 'Gente Rota'? ¿Pensaste que podía tener tanto éxito dentro y fuera de Argentina?

G.L.: Lo de 'Gente Rota' fue pura y exclusivamente porque no conseguía escribir un guión que me conformara para usar unos personajes, tampoco tenía más que mi voz y eso me limitaba mucho. Empecé animando la pelicula 'Esperando la carroza' y después con un audio viral de ese momento que encajaba perfecto con un personaje que tenía dibujado.

Para mi empezó siendo un ejercicio de animación, para mejorar la técnica y divertirme un rato y funcionó perfecto.

RT: ¿Cómo te llegan los audios? ¿Tenés alguna forma de chequear que sean reales o eso no te parece lo más importante?

G.L.: Los audios me llegan por todos lados aunque en cada video aclaro la dirección de mail donde se pueden enviar. Cuando hago un audio lo primero que me fijo es si me hace reír o si cuenta algo que yo quisiera contar. Algo con lo que una mayoría se pueda identificar.

Si es real o no para mi no es tan importante. Si los noto muy actuados los descarto. Lo que no hago es generar yo mismo audios falsos o guionados.

RT: Teniendo en cuenta que los videos de 'Gente Rota' se basan en audios de conversaciones privadas, ¿te pidieron alguna vez que bajes un video por eso? ¿Tuviste algún problema legal al respecto?

G.L.: Es un problema ese. Constantemente me piden que baje videos, de buena forma y de mala forma. Hasta ahora no tuve problemas legales. Me pasa mucho que gente que envia los audios se arrepiente y me pide que no los use y la cantidad de mails que tengo es tan grande que se me hace imposible encontrarlos. A veces es un infierno. Creo que eso es lo peor de 'Gente Rota'.

RT: ¿Cómo es el proceso de, a partir de escuchar una voz dando un breve mensaje, conformar un personaje con su ropa, su pelo, su contextura física, etc.?

G.L.: Hay algunos personajes que ya están como estables, a los que les adjudico cierto tipo de características en los audios (la adolescente, la cheta, la histérica, etc.). Si la voz me sugiere algo nuevo, que no tenga hecho, genero un personaje nuevo y realmente lo hago con lo que me viene a la cabeza escuchando el audio. No tengo un proceso en particular.





RT: En sintonía con lo anterior, si bien las historias son variadas, en toda la previa al Mundial de Rusia 2018 y durante el torneo sobresalió la figura de 'El Fletero', que incluso llevó a la persona real a salir en televisión. ¿Cómo fue la creación de ese personaje? ¿Cuándo hiciste el primer video pensaste que podía llegar tan lejos?

G.L.: Con el fletero me pasó que mucha gente se quejaba de que la mayoría de audios eran de mujeres y la realidad es que la mayoría que me mandan son de mujeres. Cuando escuché el del fletero me pareció genial y el personaje salió como te decía antes, en mi cabeza apareció un pelado, con barba de dos días, no sé por qué.

Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó con el fletero. Creo que todavía no terminé de entenderlo del todo porque todo está como entre una línea difusa entre la ficción y la realidad.

RT: ¿Hay algún video en particular o personaje que sea tu preferido?

G.L.: Mi preferida es la loca del flequillo (la que fuma) porque fue la primera que hice. El chico con el gallo en la gorra me gusta mucho incluirlo y el chino del supermercado también. Los más antiguos por una cuestión sentimental.





RT: ¿Tenés proyectos nuevos para adelante? ¿Qué te gustaría hacer?

G.L.: Actualmente surgen muchos trabajos. Me gustaría poder expandir lo que hago más a Latinoamérica. Generar cosas que se puedan entender y dar gracia en varios países.

Me gustaría crear una serie animada, al estilo de 'Los Simpsons' o 'Family Guy' (salvando las distancias) y en este tiempo voy escribiendo esas ideas, armando personajes y buscando un tiempo para hacer un demo y presentarlo. Netflix sería el podio de llegada.

Santiago Mayor