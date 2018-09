España: Dimite la ministra de Sanidad por otro escándalo relacionado con un máster universitario

La ministra española de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha presentado su dimisión al verse acorralada por las dudas sobre las supuestas irregularidades en la obtención de su máster universitario en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Se ha puesto en duda mi trabajo. Desde el primer minuto he dado explicaciones. He sido transparente y honesta. Como he reiterado no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y seguiré defendiendo con la conciencia muy tranquila", dijo la ahora exministra en una comparecencia pública.

#EnDirecto En su comparecencia para dimitir por las irregularidades de su máster, Carmen Montón defiende su honestidad y la labor del gobierno de Sánchez: "No he cometido ninguna irregularidad" pic.twitter.com/SkOHbDytK8 — EL MUNDO (@elmundoes) 11 de septiembre de 2018

La dimisión de Montón se produce luego que, una investigación llevada a cabo por eldiario.es, destapara que la funcionaria superó la mitad de las asignaturas sin asistir a clase, a pesar de que el máster era plenamente presencial, y sin comunicarse con los profesores; efectuó el pago de la matrícula tres meses después del plazo estipulado, se incorporó al curso con cuatro meses de retraso y la fecha del título oficial no coincide con la del resto del expediente.

Previo, Montón se defendió y dijo: "sí, hice este máster, y tengo materiales que acreditan mi honestidad".

"He sentido su afecto"

En sus declaraciones, Montón agradeció al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez por haber contado con ella para dirigir la cartera de Sanidad.

"He sentido su afecto. Los españoles tienen un magnífico presidente del Gobierno", dijo y señaló que su dimisión también se debió para evitar que el escándalo a su alrededor influyera en el mandato de Sánchez.

El mandatario le agradeció por haber "recuperado la sanidad universal en nuestro país", en los 100 días que estuvo al mando de la cartera de Sanidad y haber "trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos".

En 100 días al frente de @sanidadgob has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos.

Gracias, @carmenmonton, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2018

Montón defendió su gestión y calificó como "un buen balance" estos poco más de tres meses. En este lapso se sacó adelante "aspectos importantes para la recuperación de los derechos de los ciudadanos perdidos en los últimos años", incluyendo la sanidad universal, la preparación de un plan integral para erradicar la violencia contra la infancia, la apertura del diálogo político para la eliminación del copago farmacéutico y una partida de 40 millones de euros para mejorar la atención de los menores extranjeros no acompañados.

Los otros másteres dudosos de políticos españoles

Desde el pasado abril, otros dos casos similares han trascendido a la opinión pública española.

El primero de ellos fue el de Cristina Cifuentes. En ese momento, la política del Partido Popular era presidenta de la Comunidad de Madrid, y tras varios desmentidos y diversas explicaciones contradictorias acabó dimitiendo. Actualmente su caso está siendo juzgado en los tribunales, entre otros delitos, se investiga la falsificación de documento público.

Con posterioridad se han conocido las irregularidades en los estudios de Pablo Casado, el sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Por un lado, cursó el mismo máster que Cifuentes con algunas irregularidades similares, que también está siendo investigado por la justicia. Por otro lado, también se ha puesto en cuestión su licenciatura de Derecho, por haber aprobado casi la mitad de las asignaturas en tan solo cuatro meses, cuando ya ostentaba cargos públicos.

Segundo ministro de Sánchez en dimitir

Montón es la segunda ministra de Sánchez en presentar su dimisión, antes lo hizo el ministro de Cultura y Deportes Màxim Huerta, quien apenas duró una semana en el cargo.

Huerta renunció luego que se revelara que fue condenado el año pasado a pagar a Hacienda 365.938 euros por un fraude fiscal de 218.322 euros.