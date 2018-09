¿Por qué en el Lejano Oriente de Rusia tiran toneladas de salmón? (VIDEO)

En las redes sociales se han publicado impactantes videos de toneladas de salmón tiradas en los campos, los bosques, y las costas de la región de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia.

El motivo detrás de este 'apocalipsis de pescado' es que este año se ha registrado una captura récord de 612.000 toneladas, según las cifras oficiales citadas por el periódico Kommersant. De acuerdo con la Agencia Federal de Pesca de Rusia, las empresas de este sector no tienen suficientes recursos para procesar tanta cantidad de pescado.

Aunque algunos usuarios de redes sociales han expresado la opinión de que de esta manera los productores intentan parar la caída de los precios, los especialistas indican que este volumen no afectaría el mercado en general.

"Incluso si alguien ha tirado cientos de toneladas, dentro del volumen total esto no puede influir en todo el mercado en el país. Más bien se trata de empresas concretas que no dan abasto con estos volúmenes", ha expresado Iliá Berezniuk, de la compañía Agro and Food Сommunications.