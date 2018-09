Lavrov: "El monopolio de EE.UU. en asuntos internacionales está desapareciendo"

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que durante años Washington no afrontó ninguna resistencia seria mientras dictaba a su voluntad en asuntos internacionales. Lo dijo en una intervención durante un diálogo entre jóvenes diplomáticos en el marco del Foro Económico Oriental que se celebra esta semana en Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso.



"Se puede entender objetivamente a un país que ha llevado la voz cantante durante varios siglos en asuntos internacionales y no ha encontrado una resistencia seria, y ahora este monopolio parece estar desapareciendo objetivamente, porque es imposible no tener en cuenta a varios grandes Estados", dijo Lavrov.

El canciller ruso cree que actualmente se está formando otro orden mundial, muy distinto al aquel en que EE.UU. se ha acostumbrado a actuar a su propia discreción.