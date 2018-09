FOTO: Astrónomos hallan los restos de una sonda espacial que se estrelló en la Luna

Doce años después de su colisión, los restos de la sonda de la Agencia Espacial Europea (ESA) SMART-1 han sido identificados en una imagen de alta resolución de la Luna. La fotografía fue obtenida por el aparato Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA en el año 2017 y los expertos tardaron meses en procesarla.

Según informó la semana pasada el sitio web Universe Today, la imagen representa un área en la superficie lunar de 50 metros de ancho. Sus coordenadas exactas son 34,262° de latitud Sur, 46,193° de longitud Oeste.

La nave estrellada en la superficie lunar / NASA / GSFC / Universidad Estatal de Arizona / P. Stooke, B. Foing y otros

La misión principal de la SMART-1 (Small Missions for Advanced Research in Technology-1), diseñada por ingenieros suecos, era fotografiar la Luna y buscar huellas de agua congelada en su superficie. A su vez, cuando dicha misión llegó a su fin, no había otro aparato en la órbita lunar que pudiera fotografiar el momento y el área donde se estrelló.

La sonda colisionó el 3 de septiembre de 2006. La pérdida del aparato era una decisión deliberada, pero a la ESA le faltaban datos para identificar el lugar exacto, algo que la obligó a recolectar testimonios y diversos datos.