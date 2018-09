Una niña vietnamita sufre una rara enfermedad que le hace sudar sangre a causa del estrés escolar

Una niña de 11 años de la provincia de Gia Lai, en Vietnam, fue diagnosticada con una rara enfermedad de la que han sido registrados unos pocos casos, y que provoca que sude sangre cuando se encuentra bajo presión psicológica, reportan medios locales.

El padre de la niña, cuyo nombre no fue revelado, afirmó que el síntoma ha llegado a manifestarse hasta cuatro veces en un día en los últimos cuatro meses en momentos cuando su hija estaba cansada o bajo estrés a causa de la escuela. Aparte de ese fenómeno, la pequeña también sufre dolores de cabeza, señaló el hombre, que precisó que nadie de la familia ha presentado síntomas semejantes.

Inicialmente, cuando la niña fue hospitalizada, los médicos determinaron que se trataba de una dermatitis y le prescribieron un tratamiento, pero su estado de salud no mejoró. Más tarde la niña volvió a ingresar en el hospital y le diagnosticaron hematidrosis, una dolencia que provoca que el cuerpo sude sangre. De acuerdo con Nguyen The Toan, un médico del hospital donde la niña está internada, la enfermedad no tiene tratamiento, pero en el centro intentan reducir el estrés al que está sometida la menor.

Según el portal WebMD, a lo largo del siglo XX solo se documentaron unos pocos casos de hematidrosis. La hemorragia sucede porque los vasos sanguíneos se rompen y la sangre sale a través de las glándulas sudoríparas. Normalmente el sangrado se detiene por sí solo y no plantea ninguna amenaza para la salud, aunque provoca malestar.