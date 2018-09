La directora del grupo RT entrevista a los dos rusos señalados por Londres en el caso Skripal

Los ciudadanos rusos Alexánder Petrov y Ruslán Boshírov, a quienes Londres acusa de haber perpetrado el ataque contra el ex agente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia, han concedido una entrevista a la directora del grupo RT, Margarita Simonián.

La entrevista será difundida en RT en las próximas horas.

Simonián ha explicado que no buscó a Petrov y Boshírov, sino que ambos contactaron con ella llamándola a su móvil. "Se negaron a dar entrevistas a otros, ni siquiera a nuestros periodistas, ya que, según ellos, me conocen por las emisiones, leen mis redes sociales, y, en sus palabras, me tienen confianza", ha contado la directora del grupo RT.

Simonián ha expresado que no duda de que habló verdaderamente con las personas acusadas por Londres: "Primero les pedí que me mostraran sus pasaportes y después les pregunté: '¿Quiénes son ustedes?'".

"No tengo dudas de que son estas mismas personas, ya que [los números] de pasaporte coinciden, y las fotos, vídeos y otros materiales presentados por la parte británica indican de manera bastante unívoca que son estas personas", ha agregado la directora de RT.

Simonián ha precisado que Petrov y Boshírov respondieron a todas las preguntas relacionadas con sus presuntos vínculos con el caso Skripal. Asimismo, contaron a qué se dedican y cómo se ganan la vida.

Por otra parte, la directora de RT ha revelado que Petrov y Boshírov no son personas públicas y se preocupan por la atención excesiva de la prensa, que podría "complicar la vida de sus familiares".

El 5 de septiembre, la Justicia británica señaló a estos dos ciudadanos rusos, revelando su identidad y agregando que tenían vínculos con las fuerzas de seguridad de Rusia. No obstante, desde Moscú sostienen que los dos hombres señalados por Londres "son civiles".

Este miércoles, el presidente ruso Vladímir Putin, informó que las autoridades rusas habían identificado y encontrado a estas personas. El mandatario se dirigió a los sospechosos para que se presenten ante los medios de comunicación para que relaten su historia.