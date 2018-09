El actor Willy Toledo tras su vista a los juzgados: "Yo no he cometido ningún delito"

A la salida de su comparecencia en una vista previa en los juzgados de Madrid (España), el actor español Willy Toledo ha manifestado que "es maravilloso pasar la noche en los cuarteles de la policía político social". Ha confirmado que no ha declarado y que se ha limitado a remitirse a un escrito que habían presentado hace meses, donde pone que "no he cometido ningún delito y por tanto no considero necesario presentarme ante ningún juez", según informa EFE.

Ha pasado la noche en los calabozos, después de ser detenido este miércoles por negarse a comparecer en dos ocasiones ante el juez para declarar tras una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos por una publicación de Facebook del 2017.

✊Muy grande Willy Toledo a la salida del juzgado tras ser detenido y pasar una noche en calabozo por decir #MeCagoEnDios.



[🎥Vídeo de @ctxt_es] pic.twitter.com/jQiPYE8zQQ — IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) 13 de septiembre de 2018

El actor ha dicho que espera que su situación sirva para que se genere un debate público en los medios de comunicación sobre "si es realmente democrático y un Estado de Derecho, un régimen en el que existen delitos contra los sentimientos religiosos".

Toledo ha manifestado que le resulta indignante que la "Iglesia católica, apostólica, pederasta y romana tenga el poder que tiene en este país".

Así, para reafirmar su posición, el actor ha vuelto a repetir las palabras por las que había sido denunciado: "Me cago en Dios y me cago en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe de la virginidad de la Virgen María 27.000 veces".