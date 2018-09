Bélgica acusa a EA de introducir elementos de juegos de azar en sus videojuegos

La Fiscalía de Bruselas ha iniciado una investigación criminal contra el estudio estadounidense de desarrollo de videojuegos Electronic Arts (EA) a causa de las 'cajas de botín' presentes en sus juegos, comunica Metro con referencia al ministerio público.

También conocidos como 'loot boxes', estos productos virtuales se adquieren en forma de paquetes de pago con un contenido determinado por la suerte y aparecen en varios videojuegos de EA como 'FIFA 18', a través del modo de cartas Ultimate Team.

En noviembre de 2017 la comisión de juego belga determinó que las cajas de botín son un juego de azar porque los jugadores no saben exactamente qué artículos obtendrán al comprar una, y su contenido depende en gran medida de la suerte. Conforme a la ley, en Bélgica los desarolladores de videojuegos deben garantizar que los menores no tengan acceso a este tipo de juegos.

El ministro de Justicia de Bélgica, Koen Geens, señaló en noviembre de 2017 que mezclar los juegos de azar y los videojuegos, especialmente a una edad temprana, es peligroso para la salud mental de los niños.

Varias compañías de juegos ya decidieron retirar las cajas de botín de sus productos en territorio belga. Una de ellas es el estudio Blizzard, que en agosto retiró las cajas de botín de títulos como 'Overwatch' y 'Heroes of the Storm' para ajustarse a la legalidad del país europeo.

Sin embargo, Electronic Arts hizo caso omiso a las indicaciones. Su director ejecutivo, Andrew Wilson, denunció que programas como 'FIFA Ultimate Team' no son juegos de azar en los que un jugador paga una cantidad de dinero sin saber la bonificación que obtendrá a cambio, ya que EA ofrece esos tipos de experiencias de una manera "transparente, divertida, justa y equilibrada". Además, Wilson ha subrayado que no se trata de apuestas, pues los jugadores saben exactamente el número de objetos que van a conseguir y no cabe la posibilidad de asignar un valor específico de dinero real a estos objetos virtuales.

Las cajas de botín se incluirán también en el nuevo 'FIFA 19', que se lanzará el 28 de septiembre. Electronic Arts podrá ser multado con hasta 800.000 euros si el caso es elevado a los tribunales belgas.