¿Quién es la 'viuda negra' de la que tanto se habla en España?

El pasado 20 de agosto una agente de Policía que estaba fuera de servicio divisó desde lejos cómo un hombre y una mujer apuñalaban a un individuo a plena luz de día. Cuando llegó al punto donde se encontraban, un aparcamiento de Alicante (al sudeste de España) la víctima ya había fallecido. La pareja atacante fue detenida y se encuentra en prisión desde entonces.

Así fue como España tuvo conocimiento de Concepción Martín Velasco, más conocida como Conchi, y de su supuesto cuidador, los dos autores del crimen. El fallecido era José Luis, un camionero jubilado de 69 años con el Conchi acababa de contraer matrimonio tan solo quince día atrás.

Los detalles de este caso han hecho que durante más de tres semanas, la que ya es conocida como la 'viuda negra de Sax' (un municipio alicantino) haya estado en boca de la ciudadanía del país. Así se conoció que José Luis era ya el cuarto marido de esta valenciana de 48 años. También que su tercer marido falleció asimismo de manera violenta, en este caso, a manos de su propio hermano.

¿Una minusvalía fingida?

Uno de los pormenores de este truculento suceso gira alrededor de la supuesta minusvalía que padece la viuda. La mujer utiliza una silla de ruedas y asegura no poder mover su cuerpo del cuello hacia abajo, por lo que siempre iba acompañada de quien decía que era su cuidador, Francisco Pérez Ortega, quien además de ser su cuñado (había estado casado con una hermana de Conchi), mantenía una relación sentimental con ella.

Toda las sorpresas que se ha encontrado la policía en el registro de la casa de la 'viuda negra' de Alicante https://t.co/7wHskObw3jpic.twitter.com/keahc5xchW — Informativos Telecinco (@informativost5) 14 de septiembre de 2018

Sin embargo, la agente que presenció el asesinato pudo verla de pie sin su silla y sujetando fuertemente a su marido por las piernas mientras su acompañante le asestaba puñaladas en el cuello y el pecho con un destornillador.

La hipótesis que se maneja es que la mujer fingía su minusvalía, que decía haber contraído a raíz de un accidente automovilístico, para tener derecho a una indemnización.

Una boda bajo sospecha

También la boda celebrada quince días antes del terrible suceso es todo un misterio. Al parecer, entre los contrayentes no existía una relación romántica. Lo que se ha sugerido es que debido a la minusvalía que tenía, el motivo del casamiento habría sido evitar que la mujer fuera internada en una residencia para personas con discapacidad, al poder acreditar que se encontraba a cargo de alguien.

Según otras teorías, el motivo de José Luis para casarse podría haber sido económico, debido a que diversos conocidos de Conchi han contado como la viuda presumía de unos recursos que en realidad no tenía. Así, la mujer afirmaba poseer una fábrica de calzado, tres hoteles y una granja. Incluso llegó a decir que había ganado un sorteo de Euromillones, una lotería europea con premios multimillonarios, relatan en Onda Cero.

El misterio del móvil

Lo que todavía no está claro es cuál ha podido ser el móvil del crimen. Si bien en un principio se barajó una motivación económica, tras comprobarse que José Luis era un jubilado que no parecía contar con más ingresos que los que le proporcionaba su pensión, no parece probable que esta fuera la causa.

Registro del domicilio

Este jueves se procedió al registro de la vivienda de la mujer en la localidad de Sax, donde se encontraron 24.000 euros en efectivo. Los dos acusados estuvieron presentes y se ha visto a la viuda desplazándose con ayuda de un andador. "No maté a mi marido", declaró Conchi ante los medios de comunicación que se agolpaban a la entrada de su casa, recoge el diario local Información.