Actriz colombiana se somete a varias cirugías tras una brutal golpiza de su exnovio

La actriz Eileen Moreno ha contado que su exnovio, el actor Alejandro García, le habría propinado una fuerte golpiza y tendrá que someterse a varias cirugías para curar sus fracturas de nariz y en la órbita del ojo izquierdo durante una entrevista que concedió a la emisora La W.

Esta mujer ha explicado que el pasado 23 de julio ambos artistas colombianos discutieron porque ella no permitió que su expareja leyera los mensajes personales que recibía a través de Instagram cuando se encontraban en la vivienda que compartían en México.

Tras esa disputa, decidió abandonar a su antiguo enamorado: empacó sus cosas y abandonó la vivienda que compartían pero, al salir, se dio cuenta de que había olvidado el pasaporte y regresó... aunque tuvo que esperar de 3:00 a 7:00 para que García le abriera la puerta.

En ese momento, el intérprete le habría propinado una paliza: "Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegó en la cara", señaló la agredida.

Los policías que acudieron a su llamada de auxilio le preguntaron si "estaba segura de denunciar", mientras los paramédicos que la atendieron aseveraron que se solo tenía "unos moretones". Sin embargo, desde el consulado de Colombia en México le animaron a presentar una denuncia "desde el primer día".

Este 14 de septiembre, Moreno ha realizado un llamado a través de su cuenta de Instagram para que todas las mujeres "denuncien" y ha confesado que "hacer público que soy víctima de violencia no es fácil, pero no solo hablo por mí, sino por todas las víctimas que guardan silencio".

Por su parte, Alejandro García ha difundido en Twitter un video en el que se escucha una discusión entre un hombre y una mujer "para que vayan conociendo a la verdadera Eileen Moreno".