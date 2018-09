Presidente de Tanzania: los que recurren a los anticonceptivos son "vagos"

El presidente de Tanzania, John Magufuli, reiteró su rechazo a los métodos anticonceptivos y pidió a la población que tenga más hijos, reporta el portal local The Citizen.

El 9 de septiembre durante su discurso en un mitin en el distrito de Meatu, el mandatario calificó de "vagos" a los que optan por la planificación familiar. El líder tanzano dijo que todo era fruto del temor de no poder alimentar a sus hijos. Afirmó que no quieren trabajar duro para mantener a una familia numerosa, y por eso usan anticonceptivos y acaban teniendo solamente uno o dos hijos, recoge The Guardian.

El presidente del país africano tambien indicó que ha viajado a naciones europeas y de otros lugares del mundo y que "en algunos países hacen frente a un descenso del crecimiento de la población y no tienen fuerza de trabajo", al tiempo que anunció la construcción de 67 nuevos hospitales para mejorar los servicios sanitarios para las madres.

En el 2016, cuando se instauró en el país la educación gratuita en las escuelas primarias y secundarias, Magufuli pidió a las mujeres que "tirasen" los anticonceptivos.

Contradicción

Sin embargo, este verano declaró que mientras que sea presidente "ninguna estudiante embarazada podrá regresar a la escuela", calificándolas de "acabadas".

Según datos de la investigación llevada a cabo por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el 2010, en Tanzania el 27% de mujeres casadas, y el 45% de las solteras sexualmente activas, recurren a los métodos modernos de planificación familiar.

32.000 personas murieron en el país en el 2017 debido al sida, según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Además, Tanzania está entre los Estados que han firmado el protocolo de Maputo del 2003, que consagra el derecho de las mujeres a controlar su salud sexual.