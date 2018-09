Pilotos militares de la India no duermen suficiente por pasar las noches navegando en las redes

Los pilotos no duermen el tiempo suficiente debido a las redes sociales, afirmó este viernes el jefe de la Fuerza Aérea de la India, mariscal Birender Singh Dhanoa, citado por The Times of India, y exhortó al Instituto de Medicina Aeroespacial del país crear un método para identificar si estos han dormido lo suficiente antes de vuelos. Las declaraciones se produjeron durante la 57.ª conferencia de la Sociedad India de Medicina Aeroespacial.

"Todos parecen pasar largas horas en las redes sociales" en las noches, señaló Dhanoa. El militar explicó que hay sesiones informativas para vuelos que se realizan en la madrugada y por la falta de sueño los pilotos pueden estar mal preparados para ellos. Al respecto, estableció un paralelo con el estado de embriaguez y precisó que un piloto en estado ebrio sería suspendido de los vuelos por un día.

Según Dhanoa, la falta de sueño fue la causa de un accidente aéreo fatal, que sucedió en el año 2013.