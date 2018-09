Confiesa haber matado a 33 camioneros y sus ayudantes y revela aterradores detalles de sus crímenes

Un asesino en serie de la India confesó haber matado a 33 camioneros y sus ayudantes durante más de diez años y también reveló los detalles de sus crímenes, informa India Today.

Aadesh Khamra, sastre de profesión, dijo que había cometido los delitos entre los años 2007 y 2018. Según relató el asesino confeso, al principio los miembros de su banda hicieron amistad con los camioneros en las cafeterías de las carreteras y luego les dieron a sus víctimas dulces u otros comestibles, mezclados con drogas, para que se durmieran. Después, mataron a los conductores y a sus ayudantes y tiraron los cuerpos en zonas aisladas. Luego la banda vendía los camiones y bienes robados en varios estados de la India.

Khamra fue arrestado en la ciudad de Bhopal hace una semana. La Policía logró dar con el presunto asesino después de interrogar a un hombre llamado Jaskaran, detenido anteriormente y que supuestamente estuvo involucrado en 14 de dichos asesinatos.

Serial killer Aadesh Khamra used to target truck drivers specificallyhttps://t.co/7ObfeeD0qb — India Today (@IndiaToday) 12 сентября 2018 г.

Por el momento la Policía ha logrado identificar a solo dos de las pandillas con las que Khamra trabajaba. Sin embargo, los investigadores no excluyen que haya más grupos que operen en esas zonas, ya que descubrieron que muchas personas solían estar asociadas con la banda de Khamra, pero luego formaron sus propias pandillas. Por el momento, la Policía está buscando a los jefes de dos bandas en Uttar Pradesh y Bihar, que participaron en la compra de los camiones robados.

Sin remordimientos

Hablando con Khamra, los agentes de la Policía, involucrados en la investigación, dijeron que no ha mostrado remordimiento hasta el momento, y que el hombre recuerda todos los detalles de sus asesinatos, incluyendo la última comida de las víctimas, las heridas que sufrieron a causa de sus golpes y los lugares donde arrojó sus cuerpos, informa The Times of India.

La noticia sorprendió a los amigos y familiares del asesino, que lo consideraban un hombre afable, incapaz de tal brutalidad. "Era un hombre tranquilo, bien educado. No hay forma de que alguien acepte que tiene la sangre de tanta gente en sus manos ", dijo un vecino.