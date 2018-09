Las duras críticas de la prensa española al futbolista chileno Arturo Vidal

La llegada del jugador Arturo Vidal a la filas del club español, F.C. Barcelona no ha sido la más feliz.

El volante chileno de 31 años que arribó al Barça tras una negociación con el Bayern de Múnich alemán, sigue sin conseguir espacio en el once titular y además debe lidiar con los ataques de la prensa española.

En una columna de opinión, el periodista Jaime Rincón, del diario deportivo Marca, cuestiona el aporte del chileno a la escuadra 'blaugrana'.

"No encaja, no complementa y desde luego no es un factor diferencial", reza el texto.

Arturo Vidal, que ha firmado por tres temporadas a cambio de 20 millones de euros, ha participado solo en los instantes finales de cuatro partidos, y aún no llega a completar un partido sumando todos los minutos jugados.

El periodista añade que Vidal "no tiene ADN Barça y no vive sus mejores años como futbolista. Se le nota desubicado (...) Y en el Barça, ya se sabe, que no hay mucha paciencia", concluye.