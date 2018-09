Triatleta es vetado en un restaurante de sushi tras degullir 100 platos en una sola sentada

Running Sushi, restaurante especializado en comida japonesa y ubicado en Landshut (Alemania), le vetó la entrada al triatleta Jaroslav Bobrowski por "comer demasiado": en una reciente visita, el deportista engulló cerca de 100 platillos tras pagar 15,90 euros por un servicio del tipo "coma todo lo que pueda".

Bobrowski mantiene una dieta especial: pasa 20 horas sin ingerir ningún alimento, pero después come "hasta sentirse lleno", reporta The Local. Saludable o no, ese régimen resulto inaceptable para el restaurante en cuestión, que consideró que el hombre "come por cinco personas" y que "eso no es normal". Tras calibrar los costos, el propietario y el chef le comunicaron a Bobrowski que de ahora en adelante tendrá prohibido regresar a su local.