Una finalista de Miss Italia con una pierna ortopédica da una lección a sus críticos (FOTOS)

Carlotta Maggiorana ganó el concurso Miss Italia, pero muchas miradas se centraron en otra de las tres finalistas, Chiara Bordi, quien tiene una pierna ortopédica y recibió innumerables descalificaciones en la Red.

"Dentro de poco va a haber cerdos y perros en Miss Italia, qué pena, qué asco", fue uno de los duros mensajes que dejaron a Miss Etruria, una modelo de 18 años a la que acusaron de llegar a la última etapa de la competencia debido a su discapacidad.

La respuesta de Bordi, oriunda de Tarquinia (Lacio, Italia), no tardó en llegar. "Me falta una pierna, pero a ti te falta un corazón y un cerebro", tras lo cual agregó: "Hay todo tipo de frustraciones e insatisfacciones detrás de esta maldad".

Esta adolescente perdió su pierna izquierda cuando sufrió un accidente de moto a los 13 años y ya sabía que iba a ser víctima de prejuicios: "He tenido que luchar contra las miradas de la gente, contra quien decía 'a esta chica le harán ganar solo por su discapacidad por compasión' o contra quien no creía que podía superar las pruebas físicas, que han sido pequeños obstáculos que no me detienen sino que me hacen crecer cada día".