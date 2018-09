EE.UU.: La Fuerza Aérea pide 74 escuadrones más ante potenciales conflictos a gran escala

Heather Wilson, secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha llamado a incrementar en un 24 % la cantidad de escuadrones para 2030, como una medida necesaria para que el país se prepare para un potencial conflicto con grandes naciones y grupos extremistas.

Esa exigencia es parte de la propuesta Air Force We Need (La Fuerza Aérea que necesitamos), cuya elaboración tomó seis meses, informó este lunes The Air Force Times.

La propuesta fue preparada conforme a la actualizada Estrategia de Defensa Nacional, que indicó la necesidad de que los militares estadounidenses se reorienten de la lucha contra extremistas a una estrategia de disuasión destinada a hacer frente a las naciones con recursos militares significativos.

En su discurso en la conferencia Air, Space, Cyber de la Asociación de la Fuerza Aérea, Wilson señaló que antes de presentar la propuesta, su rama militar tomó en cuenta los ejercicios militares rusos que involucraron más de 300.000 efectivos este mes, la inauguración del primer portaviones chino y la militarización del mar de la China Meridional.

"Debemos contemplar cómo está el mundo. Por eso la Estrategia de Defensa Nacional reconoce explícitamente que hemos vuelto a una era de competición de grandes potencias", afirmó la secretaria.

Wilson indicó que la actual Fuerza Aérea no es lo suficientemente grande como para realizar todas las misiones que se le asignan. La adición de 74 escuadrones incrementaría el número de escuadrones operativos de 312 a 386 y requeriría una fuerza de trabajo mucho mayor.

Por su parte, la portavoz de la Fuerza Aérea, Anna Stefanek, sostuvo que esa rama militar cuenta con unos 670.000 efectivos en activo, mientras que los 74 escuadrones nuevos harían elevar esa cifra a 725.000 militares y civiles para 2030.

Tal incremento requeriría una expansión del presupuesto de la rama, que ronda casi 50.000 millones de dólares en el año financiero de 2019.

"Actualmente la Fuerza Aérea gasta unos 53.000 millones de dólares al año en operaciones, entrenamiento y reclutamiento. El incremento de la cantidad de escuadrones en un 24 % podría añadir otros 13.000 millones al año a estos costos de operación", comentó en un tuit Todd Harrison, analista del Centro de Investigación Estratégica e Internacional.