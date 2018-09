Maduro a Almagro: "Prepare su fusil que aquí lo esperamos"

El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó el llamado a intervención de Venezuela que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y le advirtió que alistara su fusil para invadir al país sudamericano.

"Si usted dice que a Venezuela hay que invadirla, prepare su fusil que aquí lo esperamos", aseveró el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales realizada el pasado 18 de septiembre.

Maduro dirigió duras expresiones en contra del alto funcionario de la OEA. "Él está en el basural de la historia, es una basura".

¿Qué dijo Almagro?

En una visita a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, el secretario del organismo regional expresó en un encuentro con medios, que hizo junto al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, que no debía descartarse una intervención militar "para derrocar al régimen de Nicolás Maduro".

Según Almagro, la comunidad internacional "tiene que dar respuesta" y "no puede permitir una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región".

Después de estas declaraciones, que fueron reseñadas por la prensa mundial, el secretario general subió un video en su cuenta de Twitter donde hacía una serie de aclaratorias sobre lo que consideró "interpretaciones maniqueístas que buscaron cambiar el eje de la discusión".

Sin explicaciones

"No corresponde que me explique, y por lo tanto no lo voy a hacer", manifestó el excanciller del expresidente José 'Pepe' Mujica, en el corto video.

Almagro considera que en el país sudamericano existe "una crisis humanitaria y migratoria", que según el Gobierno venezolano es una "excusa" para promover una incursión militar en su territorio.

"Debemos actuar", "agotar el camino de las acciones diplomáticas" y "dejar todas las opciones abiertas", agregó.

Aquí mi mensaje sobre visita a Zona de Frontera Colombia-Venezuela pic.twitter.com/ixoTNIZCF6 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 16 de septiembre de 2018

Desmintió que hablara de un "ataque militar, de violencia, de ser favorable a la agresión armada". "Sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación", agregó.

Si bien el alto funcionario hizo referencia al comunicado de rechazo a Maduro del Grupo de Lima, organismo compuesto por 14 cancilleres y conformado en el seno de la OEA, con la anuencia de Almagro, 11 del total de sus países integrantes rechazaron cualquier "intervención militar" o "uso de la fuerza en Venezuela", publicó El Heraldo. Canadá, Colombia y Guayana no se adhirieron a esta declaración pública.

Manifestaciones contra Almagro

Tras las afirmaciones del diplomático, varios mandatarios de la región como Evo Morales, movimientos sociales latinoamericanos, organismos multilaterales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y partidos como el Frente Amplio de Uruguay se pronunciaron en contra de su postura sobre Venezuela.

El mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, afirmó este jueves que su Gobierno no apoyará a Almagro si se postula a la reelección, luego de sus declaraciones, recoge Teledoce.

Por otra parte, el expresidente José 'Pepe' Mujica, quien ha manifestado que se equivocó al haber propuesto a Almagro para dirigir el organismo multilateral, desde 2015, le recordó en un audio difundido por el Movimiento de Participación Popular uruguayo que "el principio de no intervención no es negociable".

En su intervención recordó una "carta de despedida" fechada el 18 de noviembre de 2015 donde se refería a la situación venezolana y la actuación de su exministro de Exteriores. "Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora te digo adiós".

Por su parte, los constituyentes venezolanos discutieron un decreto de repudio a las declaraciones del secretario de la OEA y lo responsabilizaron de "amenazar la paz y estabilidad de la región latinoamericana" con sus declaraciones.