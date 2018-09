Fundación de Brad Pitt demanda a un arquitecto por casas para los afectados por el huracán Katrina

La fundación del actor estadounidense Brad Pitt, Make It Right, ha presentado este martes una demanda judicial contra el arquitecto John C. Williams por diseños defectuosos que convirtieron las casas construidas en Nueva Orleans en no aptas para vivir por techos goteantes y otros fallos, informa Fox News.

Las viviendas fueron construidas para los residentes de Nueva Orleans después del paso del demoledor huracán Katrina en 2005. Se reporta que los daños causados por culpa de Williams podrían costarle a la fundación más de 15 millones de dólares.