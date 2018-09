El 'coach' financiero ruso que enseña a los españoles a manejar mejor su dinero

¿Alguna vez se ha preguntado por qué no consigue ahorrar aunque tenga unos ingresos normales? ¿O cuál es la mejor manera de invertir sus ahorros para generar unos ingresos extra? Quizá se haya debatido entre comprar o alquilar una vivienda, o entre si es mejor pagar a plazos sin intereses o directamente al contado... Todas estas son preguntas habituales y se plantean en algún momento u otro en la vida cotidiana de las personas, y Dimitri Uralov se dedica profesionalmente a responderlas.

Este empresario, inversor y 'coach' financiero moscovita afincado en Barcelona trabaja desde hace 12 años poniendo sus conocimientos de gestión financiera al servicio de sus clientes, además de tener un canal de Youtube en el que comparte consejos y recomendaciones para cosas tan importantes como ahorrar, invertir, presupuestar nuestros ingresos o entender el flujo energético del dinero y aprovecharlo en nuestro beneficio.

Dimitri nos ha atendido por teléfono desde Barcelona y no hemos dejado pasar la oportunidad de hacerle unas preguntas en busca de un poco de su sabiduría financiera.

RT: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas a la hora de manejar su dinero?

D.U.: Uno de los errores más comunes que la gente comete al gestionar sus finanzas personales, y quizá el más grande, es precisamente no prestar atención a este aspecto de su vida. Todos manejamos dinero en el día a día, y de hecho las preocupaciones económicas o el cómo ganar más dinero es algo en lo que en realidad pensamos mucho. El error es no darse cuenta de que más allá de esas preocupaciones concretas, la propia economía normal y su funcionamiento, el dinero que fluye por nuestras manos cotidianamente, es algo que existe y necesita atención, y sobretodo, algo que si no se atiende, se crea problemas, tal como pasa con la salud, con las relaciones o con la alimentación.

"Suene mal o bien, a los Gobiernos les interesa que la gente esté endeudada, porque así la pueden controlar mejor". Dimitri Uralov. Empresario, inversor y 'coach' financiero.

Otro error muy frecuente es no pasar a la acción, no asumir la responsabilidad. Muchas personas conocen los problemas que tienen (no llegan a final de mes, no logran ahorrar o gastan demasiado, etcétera) pero no asumen su responsabilidad y culpan a otros de su situación, ignorando que todo lo que están viviendo son consecuencias de decisiones que ellos mismos han tomado. Por supuesto, los bancos te manipulan, el gobierno no te informa, quizá tu pareja no te apoya, y muchas más cosas... pero al final las decisiones las toma la persona. Este es un error muy grave, principalmente porque si la culpa la ponemos en los demás, entonces no hay mucho que podamos hacer para solucionarlo.

Imagen ilustrativa / Pixabay / juliangvm

Y por último, otro error es ignorar que, desgraciadamente, tus intereses y los de la mayoría de las instituciones con las que van a entrar en contacto no coinciden. Suene mal o bien, a los Gobiernos les interesa que la gente esté endeudada, porque así la pueden controlar mejor. Al final tú tienes que defender tus intereses, y desconfiar del 99% de la información que te llegue; por que si no, es muy fácil que vayas por la vía que promueven estas instituciones.

RT: ¿Qué cree que es importante a la hora de ahorrar?

D.U.: En primer lugar, saber que es posible ahorrar independientemente de cuánto dinero ganas. De hecho, si ahora mismo no podemos ahorrar, intentar solucionar esta situación ganando más dinero o tratando de generar más ingresos es un error. Sería como arreglar un cubo que tiene muchos agujeros echando más agua. Lo que hay que hacer primero es cambiar los hábitos que tenemos, que son lo que no nos permite ahorrar.

"Si no puedes permitirte perder un dinero, no puedes invertirlo". Dimitri Uralov. Empresario, inversor y 'coach' financiero.

Una cosa que también suelo recomendar a mis clientes es apuntar gastos, registrar realmente dónde ponemos nuestro dinero. Un ejercicio muy bueno es apuntar durante 30 días todos los gastos, absolutamente todos, y ahí empiezas a darte cuenta de por dónde se te escapa el dinero. Con estos datos en la mano, es muy fácil ver qué agujeros tienes en el cubo y qué agujeros no.

Y también considero importante "cobrarse" el ahorro por adelantado. Es la mejor manera de protegerte contra ti mismo, porque como seres humanos, tenemos una capacidad natural para gastar todo nuestro dinero. Me refiero a destinar un porcentaje razonable, por adelantado, y apartarlo del resto del dinero. De la misma manera que si quieres ser productivo lo más importante es levantarse temprano y dedicar las primeras dos horas a la tarea más importante, es mejor ahorrar primero y después afrontar los demás gastos.

RT: ¿Que recomendaría a alguien que quisiera empezar a invertir dinero?

D.U.: Que el dinero que se invierta sea precisamente un dinero ahorrado previamente y destinado únicamente a inversión, un dinero separado del resto, que nos podamos permitir perder en el peor de los casos. Las catástrofes a la hora de invertir ocurren cuando las personas invierten un dinero que no es para eso. Si no puedes permitirte perder un dinero, no puedes invertirlo.

Imagen ilustrativa / Pixabay / sallyjermain

Tampoco se debe invertir en un sector que no conoces o que no entiendes, por muy atractivo o rentable que te parezca. Parece una cosa muy obvia, de sentido común, pero desgraciadamente hay muchos casos en que esto sucede y las consecuencias pueden ser muy malas.

Y por último, hay que recordar que, cuando hablamos de invertir, hay un mundo entero más allá de la bolsa. Normalmente, cuando hablamos de inversiones hablamos de la bolsa; y en España, quizá de inmuebles también. Pensar que la única cosa que puedes hacer para invertir es entregar tu dinero a la industria financiera es un error. Hay muchas otras cosas que puedes hacer fuera de esto.

RT: ¿España es un país con buena cultura financiera?

D.U.: Obviamente, en España, al igual que en otros países del mundo, el nivel de cultura financiera es, en general, bajo. Pero eso es algo global, no sólo de España.

RT: ¿Crees que la última crisis financiera ha enseñado algo más a los españoles?

D.U.: Creo que con la crisis la gente en España ha tocado tierra, ha bajado un poco de las nubes. La gente aprendió que no podía vivir por encima de sus posibilidades ni aspirar a que las cosas fueran todo el tiempo bien.

Imagen ilustrativa / Pixabay / frycyk01

Eso ha brindado más humildad a la gente, y ahora es más propensa a entender que hay que ahorrar, más abierta a aprender un poco más sobre dinero, sobre cómo gestionarse.

Otro aspecto es que la gente se ha vuelto un poco más 'colaborativa', más social, se ha dado cuenta de que el entorno social protege en los momentos malos, y la sensación que tengo es que las personas se han unido un poquito más.

RT: ¿Te refieres a una solidaridad nueva nacida en la crisis?

D.U.: No exactamente, aunque España es un país bastante solidario... me refiero a que se ha entendido más que las relaciones con el entorno, con la familia y los amigos, ayudan a pasar mejor por momentos duros. Además, los avances tecnológicos han favorecido una economía más colaborativa; la gente ahora compra y vende cosas de segunda mano, comparte coches…

RT: ¿Como decidiste dedicarte al 'coaching' financiero?

D.U.: A los 19 años mi padre me regaló 4 libros del autor Robert Kiyosaki. Nunca antes me habían enseñado nada sobre el dinero, ni bien ni mal... y esos libros en cierto sentido me descubrieron el mundo. Desde el primer momento tuve claro que quería saber cómo funcionaba el dinero y convertirme en empresario e inversor.

Luego, todo lo que he hecho es seguir ese camino: trabajé en inmobiliaria, en empresas consultoras y aprendí mucho de todo eso. Luego me animaron a establecerme como profesional para ofrecer mis servicios como 'coach' financiero. Comencé montando reuniones, trabajando con clientes... y después di el salto al mundo 'on-line'. Realmente, nunca trabajé sólo por dinero, siempre lo hice principalmente para aprender.

David Romero

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!