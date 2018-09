El vicefiscal general de EE.UU. quiso grabar en secreto a Trump para sacarlo de la Casa Blanca

El vicefiscal general de EE.UU., Rod Rosentein, propuso el año pasado grabar en secreto al presidente Donald Trump en el marco de un plan para que los miembros del Gabinete invocaran la Constitución y declararan al mandatario incapaz de ejercer su cargo, informó este viernes The New York Times.

Según el periódico, que cita personas familiarizadas con el asunto, Rosenstein hizo estos comentarios a otros funcionarios del Departamento de Justicia en reuniones mantenidas la primavera de 2017, después de que Trump despidiera al director del FBI, James Comey.

En aquel momento, Rosenstein solo llevaba dos semanas en el cargo. Había comenzado a supervisar la investigación rusa y desempeñó un papel clave en la destitución de Comey al escribir un memorando crítico de su manejo de la investigación en torno a los correos electrónicos de Hillary Clinton. Según The New York Times, Rosenstein "fue tomado por sorpresa" cuando Trump citó su memorando a la hora de despedir a Comey, "y comenzó a decirle a la gente que temía que había sido utilizado".

En aquellos días, Rosenstein parecía conflictivo, arrepentido y exaltado, según personas que hablaron con él en ese momento.

Ninguna de las supuestas propuestas del vicefiscal general aparentemente se cumplió.

Rosentein tacha la publicación de "inexacta e incorrecta"

Una portavoz del Departamento de Justicia proporcionó al diario una declaración de una persona que estuvo presente en las discusiones y que asegura que los comentarios de Rosenstein eran sarcásticos.

Por su parte, el propio vicefiscal declaró que "la historia del New York Times es inexacta e incorrecta en los hechos". "No haré más comentarios sobre una historia basada en fuentes anónimas que, obviamente, son parciales en contra del departamento y están avanzando en su propia agenda personal", recalcó.



"Pero déjenme ser claro al respecto: basándome en mis tratos personales con el presidente, no hay ninguna base para invocar la 25.ª Enmienda", agregó.