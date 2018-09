EE.UU. amenaza a la India con sanciones si compra sistemas antiaéreos rusos S-400

Washington ha vuelto a advertir a la India que la compra de equipamiento militar ruso podría resultar en la imposición de duras sanciones estadounidenses. En particular, la adquisición de sistemas antiaéreos rusos S-400 sería considerada como una "transacción significativa" en el contexto de la política sancionatoria de la Administración Trump, según medios indios.

La advertencia se produce poco después de que EE.UU. impusiera sanciones al Departamento de Desarrollo de Equipos de China por sus compras de 10 aviones de combate SU-35 en 2017 y de sistemas S-400 en 2018. La medida fue tomada en el marco de la ley CAATSA (Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de Sanciones).

La legislación, que impuso ya sanciones a Irán, Corea del Norte y Rusia, podría ahora interferir en las decisiones de defensa de la India, país que planea comprar a Rusia cinco sistemas de defensa antiaérea S-400 por valor de 4.500 millones de dólares, de acuerdo con la prensa india.

Un funcionario estadounidense, que solicitó no ser identificado, hizo hincapié en que el objetivo final de estas sanciones es Rusia. "Las sanciones de CAATSA en este contexto no pretenden socavar las capacidades de defensa de ningún país en particular. En cambio, apuntan a imponer un costo a Rusia, en respuesta a sus actividades malignas", indicó la fuente.

Se negó a confirmar o desmentir que Estados Unidos prevea medidas similares contra otros países, como Turquía, que compren el sistema de defensa antimisiles S-400. "En cuanto a otros compradores potenciales del S-400, aún no hemos hecho ninguna determinación con respecto a qué hacer con ellos", señaló el funcionario.

Agregó que la Administración Trump ha dejado "muy claro" a esos países que sistemas como el S-400 son una fuente de preocupación clave, con posibles implicaciones para la aplicación de la CAATSA.

Esta no es la primera vez que EE.UU. advierte a la India contra la compra del S-400. Sin embargo, Nueva Deli ha hecho caso omiso y reiterado en varias ocasiones que realizará la transacción. En una conferencia de prensa esta semana, el ministro de Defensa, Nirmala Sitharaman, anunció que las negociaciones respectivas se encuentran en su etapa final.