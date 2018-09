Pompeo: EE.UU. tomará una "serie de acciones" para aumentar la presión contra Venezuela

La administración de Donald Trump ha decidido emprender una "serie de acciones" en los próximos días para aumentar la presión en contra del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante una entrevista a Fox, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, detalló que próximamente "se conocerán una serie de acciones que incrementarán el nivel de presión" contra el gobierno venezolano.

El funcionario no precisó de qué se tratan las nuevas medidas ni aclaró si serán nuevas sanciones. La declaración de Pompeo se produce dos semanas después de que el diario The New York Times filtrara datos que vinculan a funcionarios del gabinete de Trump en conversaciones con militares golpistas en Venezuela, tal como lo había denunciado Maduro en reiteradas oportunidades.

Pompeo intentó matizar las declaraciones con el alegato de que "el resultado" que produzcan las medidas contra Caracas será elegido por "el pueblo venezolano".

"Creo que (los venezolanos) entienden que Maduro no ha sido alguien que se haya preocupado de garantizar que el mejor interés del pueblo venezolano se refleje realmente en su política gubernamental", sostuvo el funcionario norteamericano.