Publican un álbum de Prince con canciones inéditas escondidas entre miles de piezas

El 21 de septiembre salió a la venta un álbum inédito del difunto cantante Prince, llamado 'Piano & a Microphone 1983', de la discográfica Warner Bros. El nombre del álbum se remonta a la última gira del músico 'Piano & A Microphone Tour' en 2016 y contiene 9 canciones que Prince interpretó al piano al estilo de jazz sin parar durante 35 minutos, cuando en 1983 se encerró en su estudio en Minnesota.

En la grabación Prince experimentó con el sonido e interpretó lo que posteriormente se convirtió en una de sus canciones más famosas, 'Purple Rain'. También se puede apreciar primeras versiones de las canciones '17 Days' y 'A Case of You', de Joni Mitchell, entre otras, así como el tema espiritual 'Mary Don't You Weep', que se remonta al pasado esclavo de EE.UU. antes de la Guerra de Secesión en el siglo XIX.

El material publicado de manera póstuma fue encontrado en el enorme archivo de Prince en su mansión a las afueras de Mineápolis, donde después de su muerte hallaron miles de grabaciones y videos inéditos.

Prince murió a los 57 años en abril de 2016 en su casa estudio de Paisley Park por una sobredosis accidental del analgésico fentanilo, un narcótico sintético y opioide utilizado en medicina por sus efectos de analgesia y anestesia que son hasta 50 veces más poderosas que los de la heroína.