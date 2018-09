FOTOS: Una mantis que pesca y come peces desconcierta a los científicos

No es un secreto que la mantis religiosa puede llegar a comer ranas, aves pequeñas, tortugas o ratones. Sin embargo, no existían datos científicos de que este formidable insecto pescara, hasta un reciente estudio publicado en la revista Journal of Orthoptera Research.

Aunque mayoritariamente dicho comportamiento alimenticio se ha producido bajo circunstancias inducidas y manipuladas por el hombre, un equipo científico dirigido por Roberto Battiston de los Museos Canal di Brenta en Italia, observó el año pasado a un macho adulto de mantis ('Hierodula tenuidentata') cazando y devorando peces guppy o millón ('Poecilia reticulata') en un estanque de un jardín privado en Karnataka (India).

Rajesh Puttaswamaiah

Curiosamente, este audaz depredador visitó la pequeña alberca durante cinco días seguidos y capturó nueve de los 40 peces. Para alcanzar a su presa, la mantis caminó sobre las hojas de nenúfar y otras plantas acuáticas que crecían sobre el agua, usándolas de plataforma de pesca. Desde allí, esperaba pacientemente que su víctima se acercara a la superficie para atraparla hundiendo sus poderosas patas delanteras.

Además de tratarse de un caso curioso y el primero de su tipo, la observación también sugiere que estos animales pueden ser capaces de un aprendizaje complejo: los peces no se mueven como otros insectos o animales de los que suele alimentarse y, sin embargo, la mantis fue capaz de desarrollar una técnica y una estrategia efectiva de pesca.

Rajesh Puttaswamaiah

El descubrimiento cuestiona además el conocimiento previo sobre las habilidades visuales de las mantis. Mientras que la estructura de sus ojos indica claramente que han evolucionado para captar la luz del día, el espécimen estudiado demostró ser un excelente cazador en la oscuridad, pues su actividad se registró al atardecer o a altas horas de la noche.

Dado que se trata de un único caso, no está claro qué tan común puede ser este comportamiento."Recordar la abundancia de la presa en un sitio particular en relación con su facilidad de captura y su contenido nutricional podría ser un factor importante de esta elección y puede influir indirectamente en la aptitud individual. Esto debería investigarse en estudios posteriores", concluye el estudio.