Volvo deja de ensamblar sus camiones en Irán como consecuencia de las sanciones de EE.UU.

El fabricante de camiones sueco Volvo ha dejado de ensamblar camiones en Irán debido a las sanciones de Washington a Teherán, ha confirmado este lunes a Reuters el portavoz de la compañía, Fredrik Ivarsson.

Según Ivarsson, la situación ha provocado que Volvo no cobre por las piezas que enviaba a Irán. "Con todas estas sanciones y todo lo que EE.UU. impuso, el sistema bancario no funciona en Irán. No se nos puede pagar. Así que por ahora no tenemos ningún negocio [en Irán]", ha subrayado el vocero de la compañía escandinava.