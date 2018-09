Moscú: Datos de radares rusos demuestran que un F-16 israelí se escondió detrás del Il-20 ruso

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general mayor Ígor Konashénkov, presentó los datos obtenidos de los indicadores de punto de mando y control del sistema de misiles antiaéreos S-400 de la base aérea de Jmeimim.

"Las capacidades técnicas del complejo permiten detectar y realizar un seguimiento no solo de los objetivos aerodinámicos, sino también de objetivos de alta velocidad que vuelan a lo largo de una trayectoria balística", afirmó el alto cargo militar.

Las tímidas declaraciones de los representantes del departamento militar israelí (...) son falsas

Para estudiar el incidente, las autoridades también han tomado en cuenta la declaración de los representantes israelíes según la cual en el momento de la tragedia los F-16 estaban en el espacio aéreo de Israel y no se escondían detrás del ruso IL-20.

No obstante, los datos presentados hoy "demuestran que la culpa de la tragedia del avión ruso Il-20 recae totalmente en las fuerzas aéreas israelíes y quienes tomaron la decisión sobre este tipo de acciones".

"Me gustaría enfatizar una vez más que las acciones provocadoras de los aviones de la Fuerza Aérea israelí la noche del 17 de septiembre se llevaron a cabo en el área de acceso al aeródromo de Jmeimim no solo para aviones militares sino también para los civiles. Por lo tanto, las tímidas declaraciones de los representantes del departamento militar israelí sobre la presunta no participación de Israel en la tragedia en la que murieron 15 militares rusos son falsas", destacó Konashénkov.