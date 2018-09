El desempleado que conmovió a las redes con su currículum escrito a mano consigue trabajo

El ciudadano argentino Carlos Duarte, de 21 años, que dejó un CV escrito a mano porque no tenía dinero para imprimirlo, ha conseguido un trabajo, informa la cadena Telefe. La historia del joven se volvió viral después de que Eugenia López, empleada de una empresa en la ciudad argentina de Córdoba, a la que el joven acudió en busca de una oportunidad laboral, publicara en su muro de Facebook una foto del currículum de Carlos escrito a mano.

En una entrevista realizada este lunes, el chico afirmó que había encontrado un empleo. "Me llamaron ayer de la municipalidad y me ayudaron a conseguir un trabajo. Ellos me contactaron con una fábrica de vidrios", afirmó Carlos sin revelar más detalles de su futuro empleo.

El joven precisó que estaba sin trabajo hace cuatro meses y se encontraba "en una situación muy complicada". "Ahora me cambió la vida", subrayó.

