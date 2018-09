México y sus JJ.OO. inéditos 50 años atrás: Lo que la lucha racial en EE.UU. le debe al país vecino

Los Juegos Olímpicos de México de 1968 fueron inéditos en muchos sentidos: inaugurados apenas 10 días después de la masacre estudiantil de Tlatelolco, en Ciudad de México, el 2 de octubre de ese año; también por las manos en alto de los atletas Tommie Smith y John Carlos como señal de protesta a favor de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos; Wyomia Tyus se convirtió en la primera mujer en retener el título olímpico de 100 metros, y porque fueron los primeros JJ.OO. realizados en un país subdesarrollado, como recuerda el propio Carlos.

Cuando John Carlos habla de lo que pasó hace 50 años, lo hace con la emoción que le saca brillo a la mirada. Habla del estadio olímpico universitario donde levantó el puño con un guante negro al recibir la medalla de bronce junto a Smith, quien se había llevado el oro. También habla de la Ciudad de México y se pregunta si la capital del país es consciente de la importancia que los Juegos Olímpicos del 68 supusieron en la lucha racial de Estados Unidos.

"La Ciudad de México no es consciente de la importancia que el 68 supuso en la lucha racial", dice Carlos en un encuentro con periodistas mexicanos organizado este lunes por la Universidad de Arizona, en conmemoración del 50 aniversario de los JJ.OO. de México 68.

John Carlos

Carlos recuerda también sentirse feliz al regresar a su país, al ser cuestionado sobre si temió represalias por su protesta en el podio donde se ciñó con el bronce. "México atestiguó en esos Olímpicos un hito más en la historia del activismo deportivo y no sentí miedo por ser parte de ese momento", dijo y remató: "Fue una protesta tan poderosa que seguimos hablando de ella 50 años después".

La doble discriminación

Era 15 de octubre y aunque nadie lo destacó, Wyomia Tyus usaba un 'short' negro en apoyo al Black Power, movimiento que tuvo una presencia destacada en la sociedad estadounidense durante la década de 1960 y a principios de la década de 1970, enfatizando el orgullo racial y la creación de instituciones culturales y políticas para defender y promover los intereses colectivos de los ciudadanos afroamericanos.

Ese día Wyomia hizo historia y la prensa no habló de ello, como la propia exatleta recuerda. Se convirtió en la primera mujer en retener el título olímpico de 100 metros.

Además estableció un nuevo récord mundial de 11 segundos. Nadie dijo nada, recuerda Wyomia.

"Hoy me dicen, 'qué cosa tan increíble hiciste' y yo pienso 'eso yo ya lo sabía hace 50 años', pero entonces nadie decía nada, no se dijo mucho", apunta Wyomia.

Sin embargo, no deja de mencionar la doble discriminación: ser mujer y ser negra. Wyomia viaja a su niñez, para señalar cuándo nació su activismo.

"Mi activismo empezó cuando mi mamá no quería que me pusiera un trajecito de vaquero y me lo puse. Creo que ahí empezó mi activismo y nunca paró", sostiene la bicampeona olímpica.

Wyomia Tyus

Tyus dice que, entonces, su lucha no era solo por las mujeres afroamericanas, sino por cualquier mujer, porque hay que pensar que es posible cambiar las cosas: "Tenemos que pensar de manera positiva y pensar que las cosas van a cambiar. Yo nunca pensé, por ejemplo, que mis ojos atestiguaran que Estados Unidos tuviera un presidente negro (en alusión a Barack Obama)", concluye la mujer que siguió 'siendo de oro' un 15 de octubre bajo el cielo de la Ciudad de México.