El técnico interino de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, ha afirmado que Leo Messi no será convocado para los amistosos contra Irak y Brasil de octubre próximo en Arabia Saudita. "Messi no va a estar. Lo mejor ahora es que no venga", indicó Scaloni citado por Fox Sports, ante la especulación de que su ausencia se alargue hasta la Copa América 2019.