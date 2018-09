Messi votó por Ronaldo como mejor jugador de la FIFA, cosa que no hizo el portugués a la inversa

El futbolista argentino Lionel Messi votó a favor del portugués Cristiano Ronaldo, al que incluyó en su 'top' tres de candidatos al premio The Best FIFA Football Awards que reconoce al mejor jugador de la temporada 2017-2018. Por su parte, el jugador de la Juventus no eligió a la 'Pulga' para el galardón. La lista de votaciones completa puede consultarse en el sitio web de la FIFA.

Con la consecución del título, el centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric se ha convertido en el primer jugador desde 2007 que logra interrumpir la cadena continua de victorias de Ronaldo y Messi. Después de que se anunciara el ganador en una ceremonia celebrada este 24 de septiembre en Londres (Reino Unido), la FIFA reveló quién había votado por quién.

De tal forma que Messi, capitán de la selección argentina en el pasado Mundial de Rusia, dio el primer lugar y cinco puntos al propio Modric, el segundo lugar y tres puntos al delantero francés del PSG Kylian Mbappé y el tercer puesto y un punto a su eterno 'rival', Cristiano Ronaldo. El futbolista luso, a su vez, eligió al defensa galo del Real Madrid Raphael Varane, seguido por Modric y el también jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

Por su parte, el reconocido centrocampista croata optó por Varane como primera opción, Ronaldo como segunda y Griezmann como tercera. Para determinar el ganador, los votos de los jugadores se combinaron con las de los seleccionadores nacionales de los miembros de la FIFA, representantes de los medios de esos países y aficionados.