¿De quién es el tesoro del galeón hundido frente a las costas de Colombia en 1708?

El galeón San José era nave capitana de la llamada Flota de Tierra Firme, propiedad de la armada de la Corona española.

La colosal nave de dos cubiertas estaba armada con 62 cañones de bronce, operados por una tripulación de cerca de 600 hombres.

La tarde del 8 de junio de 1708, la embarcación fue atacada por barcos ingleses, y tras una batalla que se prolongó "hasta las primeras horas de la mañana siguiente", el galeón se incendió y casi inmediatamente se perdió en el fondo del mar.

El relato, que se encuentra en el sitio web oficial dedicado a la historia del galeón, precisa que el hundimiento se produjo frente a la costa de Cartagena (hoy Colombia).

El hallazgo

Tres siglos más tarde, concretamente en 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó sobre el resultado de "la expedición científica más importante de todos los tiempos".

Se refería al hallazgo del galeón español, realizado por un equipo liderado por el estadounidense Roger Dooley, ex empleado de la empresa 'Sea Search Armada' (SSA), quien ubicó el sitio exacto del naufragio guiándose por estudios realizados en su antiguo trabajo.

Versiones históricas indican que al momento de hundirse, el galeón estaba cargado con impuestos oficiales y mercancías privadas de Perú. Así, aunque no se ha recuperado el barco, se especula que la carga se componía de lingotes de oro y plata, piedras preciosas, vasijas ancestrales, brazaletes de bronces, espadas y escudos.

La disputa

Desde un principio, Colombia, España y la empresa estadounidense SSA se disputan la propiedad del cargamento. Los estadounidenses reclaman el 50% del posible tesoro alegando que descubrieron el naufragio y su ubicación desde 1982.

Pero recientemente, un actor que nadie había tenido en cuenta salió al paso para reclamar la carga hundida tres siglos atrás. Se trata de la nación Qhara Qhara, una de las 36 que conforman actualmente Bolivia.

En julio de 2018, autoridades de la justicia indígena Qhara Qhara entregaron una extensa documentación al Gobierno colombiano con la que pretenden demostrar "la procedencia histórica" del oro y la plata. Aseguran que este tesoro les pertenece pero que les fue sustraído durante "la invasión" española a América.

Según explican en un comunicado, esa afirmación está respaldada "de forma categórica" por la explotación inhumana de los indígenas "para sacar los recursos mineros del Cerro Sagrado de Potosí, Territorio Ancestral de la Nación Qhara Qhara".

#Meridiano | La nación Qhara Qhara, perteneciente al territorio potosino, reclamó al Gobierno colombiano los derechos sobre el tesoro Galeón de San José, hundido en 1708, Mismo que fue encontrado en tierras colombianas, pero con extracción de la plata potosina. pic.twitter.com/P8Lht8Qltv — Abya Yala Televisión (@AbyaYalatv) 8 de agosto de 2018

En el texto también denuncian el "saqueo de las tumbas" de sus ancestros, según consta en la documentación histórica que reposa en los archivos oficiales bolivianos y que fue consignada al Ministerio de Cultura colombiano.

Origen del reclamo

La tesis indígena se apoya en hechos como que en el siglo XVIII, cuando se hunde el galeón San José, el territorio del continente era un posesión de España luego de invadirlo.

La corona dividió la región en virreinatos, entre los que se contaba el de Perú, integrado por lo que hoy se conoce como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

El actual territorio boliviano se llamaba entonces Alto Perú, y en su interior se localizaron las minas de oro y plata más importantes de América: las minas de Potosí. Se trata de un lugar sagrado de los indígenas, según informa El Espectador.

La situación actualmente

El 23 de julio de 2018, en los días finales de su Gobierno, el entonces presidente saliente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del proceso de contratación para crear una alianza público-privada con el fin de rescatar el galeón San José, dejando la tarea en manos del mandatario Iván Duque.

Durante el debate público, las autoridades de Colombia han manejado varias opciones: declarar el galeón como patrimonio cultural de la nación, entregarlo a España o crear un museo para exhibir el contenido del cargamento.

Por su parte, las autoridades de España reiteraron que "el barco y su contenido pertenecen al Estado español", según recientes declaraciones públicas del canciller Josep Borrell.

Mientras tanto, la empresa SSA sostiene un juicio en reclamo por la mitad del contenido del galeón.

Artefactos encontrados en los restos del galeón español San José. Mayo de 2015. / Ministerio de Cultura de Colombia / Reuters

Finalmente, para la nación Qhara Qhara existe la creencia de que la plata es la sangre de la luna, un astro que en la cosmogonía inca simboliza a Mamá Quilla, también considerada madre del firmamento, la que marca las épocas de las cosechas y la protección de todo el universo femenino.

Por esa razón, los indígenas se oponen a que la plata hundida con el galeón se transforme en un bien de intercambio económico, ya que eso generaría desgracias a los Qhara Qhara.

Exigencias

La abogada Andrea Buitrago Rojas, quien junto a Guillermo Gómez representan a los indígenas en sus peticiones, explicó que hasta tanto no se identifique el contenido del galeón no puede hablarse de la existencia de un tesoro.

Arqueólogos navegan en la zona donde se encuentra hundido el Galeón San José. Junio de 2017. / HO / Colombian Ministry of Culture / AFP

Además, precisó las exigencias que la nación Qhara Qhara realizó al Estado colombiano:

Reconocimiento a su identidad como nación indígena, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

indígena, bajo el principio de igualdad y no discriminación. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia.

Aplicación de una consulta previa sobre los destinos del galeón.

Reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de la nación Qhara Qhara.

de la nación Qhara Qhara. Identificación, determinación y definición de los bienes muebles del galeón, por parte de un perito nombrado de común acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las autoridades indígenas.

Reconocimiento del derecho a la diversidad étnica y cultural .

. Que Colombia se abstenga de declarar al galeón y su cargamento como parte del patrimonio cultural de la nación, patrimonio de la humanidad o tesoro, hasta que se identifiquen los bienes allí contenidos.

La abogada agregó que sus representados consideran que esos bienes "forman parte de su historia, memoria e identidad", por lo que se niegan a que salgan del territorio americano.

No obstante, de no ser beneficiados con la restitución de los bienes, "la nación Qhara Qhara aceptaría que estos formaran parte de un museo bajo dos condiciones: Que se establezca en suelo colombiano y no en España, ya que es un territorio que generó violencia y dominación en el continente, y en segundo término, que se les reconozca la propiedad", dijo Andrea Buitrago.

Ernesto J. Navarro