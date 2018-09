"El terror estatal de EE.UU. en zonas de guerra tiene poco que ver con defender estadounidenses"

La guerra de EE.UU. en Afganistán fue construida sobre una "mentira rentable" y el "terror estatal" perpetrado por Washington en sus guerras fuera del país tiene "poco que ver" con la protección y defensa de los estadounidenses, de acuerdo con un exmilitar del Cuerpo de Marines de EE.UU.

En entrevista con The Real News, Lyle Jeremy Rubin lamentó que la mayoría de sus coterráneos agradece a las tropas por su servicio en el extranjero con la idea de que defienden el país, inconscientes de que muchas de ellas no hacen más que infundir terror.

"Lo que muchos de nosotros estamos haciendo, particularmente en las zonas de guerra en las que servimos, es aterrorizar a poblaciones desesperadas y a menudo pobres", aseveró Rubin. "Y ese terror estatal de parte de nuestro propio Gobierno tiene muy poco que ver con la defensa de los intereses de la mayoría de los estadounidenses", agregó.

El exmilitar utiliza como ejemplo el conflicto contra los talibanes, en el que sirvió durante un año. "La guerra en Afganistán, como la mayoría de las guerras de EE.UU., me golpeó no solo como una mentira rentable, sino también ruinosa", escribió el exmarine en The Nation, afirmando haber sido "testigo inmediato de innecesaria destrucción y muerte".

Rubin, que reconoce haber "creído en cada palabra" del Gobierno después del 11-S, acusa ahora a los medios estadounidenses de no realizar una adecuada cobertura de las guerras posteriores, y condena que algunos de ellos incluso han jugado un papel importante en su "lanzamiento y expansión".

"Hay una especie de espectro estrecho de opinión dentro del cual es permitido caer, pero rara vez se permite que personas como yo simplemente se opongan a estas guerras por completo", acotó Rubin, que tras cinco años de servicio militar se convirtió en activista.