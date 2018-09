El actor español Willy Toledo será procesado judicialmente por insultar a Dios y a la virgen María

El actor español Willy Toledo finalmente será procesado en un juzgado por una publicación en la red social Facebook que contiene, según el "frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes".

De esta manera, el juez entiende que existen motivos suficientes para imputar al actor por un delito contra los sentimientos religiosos.

El litigio se originó cuando la conservadora Asociación de Abogados Cristianos interpuso una denuncia por unas afirmaciones publicadas por Toledo. En su perfil de la red social criticaba la apertura de juicio contra tres mujeres por haber llevado a cabo en Sevilla la 'procesión del Coño Insumiso', donde portaban a modo de paso una vagina gigante.

Las palabras que empleó el actor fueron: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso".

La polémica: los sentimientos religiosos contra la libertad de expresión

Desde que se conoció la denuncia y el juez llamó a declarar a Willy Toledo el caso ha estado envuelto en polémica. Se critica que aún exista en el ordenamiento penal español una figura que pena con cárcel las ofensas a los sentimientos religiosos, ya que entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión.

Además, Toledo ha alimentado el debate al negarse a comparecer para declarar ante el juez en dos ocasiones, por lo que finalmente fue detenido y permaneció una noche en los calabozos antes de negarse a declarar nuevamente ante el magistrado que instruye la causa.

Por el camino ha recibido numerosas muestras de apoyo y ha aparecido en diversos medios de comunicación. Así, en su última participación en un programa de televisión, el pasado 25 de septiembre, llegó a declarar tirando de sarcasmo que él es un adorador de Satán y que la Iglesia "católica, apostólica, pederasta y romana" le ofende cuando le denomina 'maligno'.

#mecagoendios TT

La tarde de este miércoles el 'hashtag' #mecagoendios está en los primeros puestos de 'trending topic' en España. Se trata de una campaña para solidarizarse con la situación que está viviendo el actor, sobre todo teniendo en cuenta que improperios como los lanzados por Toledo son comunes en el lenguaje coloquial español.

Me ha dicho un dios que Willy Toledo no le ofende, ni tampoco le afecta que se cague en él la gente que se pilla un dedo o se le estropea el coche o se le pegan las lentejas. Dice ese dios que los que de verdad le ofenden son los curas pederastas#mecagoendiospic.twitter.com/F04jHZcUXf — Pilar H. Lucas (@PilarHLuc) 26 de septiembre de 2018

#mecagoendios

Y en todas las vírgenes

Y en la @Confepiscopal

Y en el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid

¿Y tú?#WillyToledohttps://t.co/KLhJfQ0rRj — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 26 de septiembre de 2018

Creo qué hoy es un buen día para recordar está canción de Sobredosis. #MeCagoEnDiospic.twitter.com/pM8CmswgNC — Quique (@Quiquealhama) 26 de septiembre de 2018