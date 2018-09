Embajador de Brasil en la ONU a RT: Proponemos una "reforma total" del Consejo de Seguridad

El presidente de Brasil, Michel Temer, fue uno de los primeros jefes de Estado en hacer uso de la palabra en la 73.ª sesión de la Asamblea General de la ONU. El representante permanente del país ante este organismo, el embajador Mauro Vieira, comentó en exclusiva a RT cuáles son las propuestas clave de la delegación brasileña para la agenda internacional.

Ante todo, dijo, Brasil defiende la convivencia pacífica de los países, la no intervención en los temas domésticos y la no utilización de la energía nuclear para fines bélicos, puesto que Brasil es uno de los pocos países que tiene contemplado en su Constitución que el Gobierno no puede desarrollar armas nucleares.

Temer abogó también por una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y la razón es que esta institución "no refleja más la realidad geopolítica del mundo", explicó el diplomático. "Hay sobre todo países en desarrollo que necesitan estar en el Consejo de Seguridad —sostuvo— porque tienen una contribución importante que dar aportando su visión de vida, su forma de promover el desarrollo y la integración con los vecinos".

Se trata de una "reforma total" del Consejo de Seguridad, algo que implica cambiar también los métodos de trabajo, afirmó Vieira. "Si no avanzamos rápido, de repente podemos encontrarnos ante una gran crisis internacional", estimó, puesto que la configuración actual de este "no está en condiciones de solucionar grandes problemas cuando la membresía es tan limitada".