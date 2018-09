Trump pide a un periodista de New York Times que le "diga gracias" por "estar prosperando" ese medio

Este miércoles, antes de dar la oportunidad a un periodista de New York Times de hacer una pregunta durante una rueda de prensa en Nueva York, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lamentó que ese periódico, al que "una vez amaba", "esté fracasando". Por su parte, Mark Landler, de ese diario, replicó que en realidad el medio "está prosperando", en lugar de fracasar.

El mandatario respondió a ese comentario y dijo que "lo está haciendo muy bien" gracias a él. "Diga 'gracias, señor Trump'", contestó y explicó que todos los artículos sobre él que se publican en el diario son negativos. "No importa lo que haga, son negativos", subrayó Trump.

El mandatario ha sido durante mucho tiempo un crítico feroz de los principales medios de comunicación estadounidenses, a los que ha acusado de tratar de socavar su imagen durante y después de las elecciones. En múltiples ocasiones catalogó a varios de ellos, incluidos The Washington Post, The New York Times y la cadena CNN, de ser solo "noticias falsas".