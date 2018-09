Guayusa, el estimulante natural con el que los ecuatorianos buscan "energizar al mundo"

Cuando el ecuatoriano Juan David Gómez comenzó a trabajar, en sus primeros años de universidad tomaba "muchas bebidas energizantes artificiales". Ese exceso derivó en "arritmias cardíacas", por lo que un médico le prohibió seguir ingiriendo esos productos.

A sus 23 años, Gómez probó, por primera vez, un té de Guayusa, una planta con alto contenido de cafeína, luego que una amiga de la universidad se lo ofreciera. "Ella hirvió una hoja que había traído de la Amazonía" y lo despertó tanto que quedó sorprendido.

"Me enamoré de esa hoja de Guayusa desde la primera vez que la tomé […] no sabía que había algo así en Ecuador", dice. Y de esas dos experiencias, tanto la primera negativa, al tomar estimulantes artificiales, y la segunda, una alternativa natural, "nació mi deseo de tener mi propia bebida algún día, que pudiera tomarme como energizante sin sentirme culpable".

Demetrio Santander y Juan David Gómez sosteniendo una canasta con Guayusa. / Cortesía de Waykana

De esta forma, en 2015, Gómez junto a Demetrio Santander crean el emprendimiento ecuatoriano Waykana, una palabra de la lengua indígena kiwcha que significa 'juntar personas para alcanzar un objetivo', con el propósito de comercializar productos energizantes de Guayusa.

"Ahora queremos no solo energizarnos nosotros, sino energizar al mundo, es nuestra misión", dice Gómez, en entrevista con RT.

Sin efectos negativos en humanos

La Guayusa "es la hoja más cafeinada del mundo y por lo tanto es una excelente y saludable forma de despertarse", dice Gómez.

Según un informe de la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA, por sus siglas en inglés), "la cafeína estimula el sistema nervioso central, y en dosis moderadas aumenta el estado de alerta y reduce la somnolencia".

Hojas de Guayusa, en la Amazonía ecuatoriana. / Cortesía de Waykana

"Guayusa (Ilex guayusa Loes.) es un té de hierbas que se ha consumido durante siglos como un alimento tradicional en las regiones occidentales de la Amazonía [ecuatoriana], donde ahora se lo valora como un antioxidante y un agente estimulante", señala, por su parte, el documento de investigación 'Assessing the History of Safe Use of Guayusa' (Evaluar la historia del uso seguro de la Guayusa), publicado en el Journal of Food and Nutrition Research.

La investigación, realizada por Graham Wise, miembro de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, y Santander, de Waykana, recopiló datos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, en un período de tres años, hasta 2017, en torno a casos de presuntas enfermedades provocadas por la ingesta de Guayusa.

En ese tiempo, no encontraron ninguna enfermedad o malestar asociado a la Guayusa, solo hubo un caso de "hiperactividad momentánea" en una persona, precisamente por el grado de cafeína que contiene la planta.

Bebidas energéticas artificiales

Contrario a la Guayusa, "las bebidas artificiales de energía tienen taurina y componentes químicos, diseñados para acelerar el corazón a propósito y eso es lo que justamente causa estos problemas", como el de la arritmia que tuvo Gómez.

Indígenas Kiwchas de la Amazonía ecuatoriana. / Cortesía de Waykana

La taurina es un aminoácido relacionado al desarrollo neurológico, el mismo cuerpo lo produce en dosis pequeñas. La ingesta diaria normal en los seres humanos se estima entre 40 a 400 miligramos; pero la añadida en bebidas energizantes puede llegar a ser varias veces mayor y por tanto no tienen ningún efecto positivo en el cuerpo humano, según la EFSA.

En los últimos años ha habido un aumento del consumo de bebidas energéticas. Según un estudio publicado en 2014 en Science Daily, en EE.UU. las ventas de estos productos aumentaban a un ritmo de 10 % anual; mientras que otra investigación, recogida en el mismo portal, pero en 2016, revela que las ventas de estas bebidas en el Reino Unido "aumentaron un 155 % entre 2006 y 2014".

Gómez atribuye ese aumento en la demanda de las bebidas energéticas a que "la gente está trabajando más que nunca, hay más gente en las ciudades, hay jornadas más largas, en las grandes urbes a la gente le toca desplazarse mucho tiempo, las agendas están ocupadas, el ritmo de vida en las ciudades a nivel mundial se sigue acelerando y la gente necesita sostenerlo", y encuentran que "la cafeína es una excelente forma" de conseguirlo. En este sentido, considera que la Guayusa, además, "es una forma saludable" de hacerlo.

Waykana por el mundo

En estos tres años que tiene Waykana de fundada ha crecido aceleradamente. Comenzaron con la producción de cajas de té y hojas trituradas, y ahora comercializan una bebida en lata, que lleva por nombre 'Jaguar'.

Cajas de té de Guayusa, de Waykana. / Edgar Romero / RT

Gómez comenta que la hoja la obtienen de la Amazonía ecuatoriana, que concentra el 95 % de la producción de Guayusa, "que lo hace prácticamente un producto de denominación". Trabajan con "150 productores kiwchas", quienes recib "un 20 % más alto que el precio justo".

Para lograr un producto final completamente natural, "hacemos un proceso de deshidratación de la hoja, que permite que se pueda preservar durante mucho tiempo, de uno a dos años, entonces de esa manera la transportamos para procesarla en las diferentes presentaciones", explica.

El resultado final es un té que "tiene un sabor muy suave, no es amargo y es completamente saludable".

Waykana ya ha logrado exportar sus productos a EE.UU., Canadá, Alemania, Italia, Sudáfrica y Rusia; además, han enviado muestras a otros territorios, donde están en proceso de ingresar. "Realmente nos hemos enfocado en crecer bastante y en poder expandirnos, tenemos un hambre por crecer, por comernos el mundo y tenemos mucha Guayusa para estar despiertos", dice Gómez.

Justamente, con esa intención, este 27 y 28 de septiembre, Waykana fue parte de la Cumbre Latinoamericana de Inversión del coworking quiteño Impaqto y la empresa DHL —que con su programa DHL Express está ligada a las operaciones de exportación de este tipo de emprendimientos que están en etapa de escalamiento en Ecuador—, realizada en Quito.

Edgar Romero G.